Глава МИД Великобритании отрицает, что ему было известно о планах убийства Хашогги

Глава ведомства Джереми Хант, выступая в парламенте страны заявил, что ему не было известно о планах саудовских спецслужб похитить и убить журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщил агентство "ТАСС".

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Я абсолютно ничего не знал об ужасном убийстве Хашогги, и я был столь же шокирован новостью об этом, как и все остальные,

– сказал министр.

Ранее 24 Канал сообщал о том, что по информации издания Daily Express Спецслужбы Великобритании знали о том, что руководство Саудовской Аравии санкционировало похищения журналиста Джамаля Хашогги.

Хант фактически опроверг сообщение Daily Express, которая написала, что Лондон заранее знал о том, что Хашогги угрожает опасность. Издание ссылалось на источники в британской разведке, которые сообщили ему, что британская спецслужба перехватила переговоры сотрудников саудовской разведки, которым был отдан приказ похитить Хашогги в Турции и доставить в Эр-Рияд, а в случае сопротивления со стороны журналиста действовать по обстоятельствам. Приказ якобы исходил от кого-то из "королевского окружения", но не от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.

По информации газеты, эта информация стала известна Лондону за три недели до убийства Хашогги, и британские власти обращалась к своим саудовских коллег с просьбой не осуществлять запланированную операцию.

Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги на территории дипучреждения.



19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны, расположенном в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.



По информации СМИ, приказ об убийстве саудовского журналиста отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Кто такой Джамаль Хашогги?В Саудовской Аравии его знают не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом. На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-Фейсала.



Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.



После получения предупреждения от властей он был вынужден покинуть страну. Хашогги покинул Саудовскую Аравию после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии.