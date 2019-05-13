12:52
13 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ДЕНЬ МАТЕРИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Пенной Сталин. Стрельба депутата в РФ
      Вєсті Кремля
      19:31, 11 мая
      Вести.UA. Жир: Вакарчук и Верховная эстРада. Как Зеленскому поймать Ляшко
      Вєсті.UA
      18:35, 11 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, 10 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ДЕНЬ МАТЕРИ

      Помпео внезапно перенес встречу с Путиным: появилась реакция МИД России

      152 Читати новину українською
      Помпео внезапно перенес встречу с Путиным
      Помпео внезапно перенес встречу с Путиным / Фото из открытых источников

      Государственный секретарь США Майк Помпео отменил свой визит 13 мая в Москву из-за встречи с европейскими лидерами в Брюсселе.

      По информации AFP, Помпео отправился в Брюссель, чтобы обсудить, в частности, ситуацию с американскими войсками в Иране и другие вопросы безопасности.

      Читайте также: Помпео рассказал о причастности России к плану побега Мадуро из Венесуэлы

      Однако, как сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков изданию ТАСС, госсекретарь США с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым все же встретится 14 мая в Сочи. Там они обсудят агрессивную политику Кремля и ядерное оружие.

      "Он сразу прилетит в Сочи. Помпео прибудет завтра ближе к переговорам", – заявил Рябков.

      Какова позиция Майка Помпео относительно Украины?Он является одним из противников "Северного потока-2", из-за которого Украина может потерять прибыль по транзиту газа. Госсекретарь США заявил, что США пытались убедить Германию и другие европейские страны отказаться от российского проекта. Но пока все безуспешно. Станет ли строительство "Северного потока-2" предметом обсуждения между Путиным и Помпео – пока неизвестно.

      blog_ava
      Любовница Путина Кабаева родила двойню, – СМИ
      сегодня
      876
      Теги: Новости России Сергей Лавров Владимир Путин Майк Помпео Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Інформаційна зброя: які медіа контролює Порошенко
      сегодня , 12:30 Інформаційна зброя: які медіа контролює Порошенко
      Сергій Лещенко 76
      В Україні скасували "день чорного лісоруба"
      сегодня , 12:02 В Україні скасували "день чорного лісоруба"
      Максим Єфімов 240
      Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      сегодня , 08:40 Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      Сергій Стельмах 672
      Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня
      12 мая , 22:00 Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2162
      Самые смешные мемы недели: снег в мае, падение Путина и кофе в Вестеросе
      12 мая , 20:00 Самые смешные мемы недели: снег в мае, падение Путина и кофе в Вестеросе
      597
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      2012-й запомнился миру большим количеством раздутых скандалов
       4 января 2013 , 19:09 0
      Невеста кормила грудью ребенка прямо на свадебной церемонии: фото
       31 августа 2017 , 18:35
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук