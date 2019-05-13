Помпео внезапно перенес встречу с Путиным: появилась реакция МИД России

Государственный секретарь США Майк Помпео отменил свой визит 13 мая в Москву из-за встречи с европейскими лидерами в Брюсселе.

По информации AFP, Помпео отправился в Брюссель, чтобы обсудить, в частности, ситуацию с американскими войсками в Иране и другие вопросы безопасности.

Читайте также: Помпео рассказал о причастности России к плану побега Мадуро из Венесуэлы

Однако, как сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков изданию ТАСС, госсекретарь США с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым все же встретится 14 мая в Сочи. Там они обсудят агрессивную политику Кремля и ядерное оружие.

"Он сразу прилетит в Сочи. Помпео прибудет завтра ближе к переговорам", – заявил Рябков.

Какова позиция Майка Помпео относительно Украины?Он является одним из противников "Северного потока-2", из-за которого Украина может потерять прибыль по транзиту газа. Госсекретарь США заявил, что США пытались убедить Германию и другие европейские страны отказаться от российского проекта. Но пока все безуспешно. Станет ли строительство "Северного потока-2" предметом обсуждения между Путиным и Помпео – пока неизвестно.