12:42
13 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ДЕНЬ МАТЕРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – головний ворог дітей. У Росії облажалися з 9 травня
      Вєсті Кремля
      18:41, 11 травня
      Вєсті.UA. Жир: Вакарчук та Верховна естРада. Як Зеленському впіймати Ляшка
      Вєсті.UA
      18:39, 11 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ДЕНЬ МАТЕРІ

      Помпео раптово переніс зустріч з Путіним: з'явилась реакція МЗС Росії

      1513 Читать новость на русском
      Помпео раптово переніс зустріч з Путіним
      Помпео раптово переніс зустріч з Путіним / Фото з відкритих джерел

      Державний секретар США Майк Помпео скасував свій візит 13 травня у Москву через зустріч з європейськими лідерами у Брюсселі.

      За інформацією AFP, Помпео вирушив до Брюсселю, аби обговорити, зокрема, ситуацію з американськими військами в Ірані та інші безпекові питання.

      Читайте також: Помпео розповів про причетність Росії до плану втечі Мадуро з Венесуели

      Однак, як повідомив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков виданню ТАСС, держсекретар США з Володимиром Путіним та Сергієм Лавровим все ж таки зустрінеться 14 травня у Сочі. Там вони обговорять агресивну політику Кремля та ядерну зброю.

      "Він відразу прилетить в Сочі. Помпео прибуде завтра ближче до переговорів", – заявив Рябков.

      Яка позиція Майка Помпео щодо України? Він є одним із противників "Північного потоку-2", через який Україна може втратити прибуток з транзиту газу. Держсекретар США заявив, що США намагалися переконати Німеччину та інші європейські країни відмовитися від російського проекту. Та наразі все безуспішно. Чи стане будівництво "Північного потоку-2" предметом обговорення між Путіним та Помпео – наразі невідомо.

      blog_ava
      Куди українці найбільше переказали грошей: неочікувана відповідь Нацбанку
      сьогодні
      4265
      Теги: Новини Росії Новини США Майк Помпео Володимир Путін Сергій Лавров
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Інформаційна зброя: які медіа контролює Порошенко
      сьогодні , 12:30 Інформаційна зброя: які медіа контролює Порошенко
      Сергій Лещенко 132
      В Україні скасували "день чорного лісоруба"
      сьогодні , 12:02 В Україні скасували "день чорного лісоруба"
      Максим Єфімов 203
      Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      сьогодні , 08:40 Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      Сергій Стельмах 661
      Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня
      12 травня , 22:00 Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2148
      Найсмішніші меми тижня: сніг у травні, падіння Путіна і кава в Вестеросі
      12 травня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: сніг у травні, падіння Путіна і кава в Вестеросі
      4603
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук