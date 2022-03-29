Президент Владимир Зеленский 29 марта выступил с обращением перед парламентом Дании, где заявил, что оккупанты сознательно поступают так, чтобы от Украины не осталось ничего.

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Зеленский подчеркнул, что уже более 10 миллионов украинцев покинули дома.

Уже более 10 миллионов украинцев покинули родные места из-за боевых действий. Почти 4 миллиона украинцев уехали за границу, в большинстве – это женщины и дети. Истории этих людей наполнены ужасом,

– сказал президент.

По его словам, в районах, куда зашли российские военные, до сих пор много сожженных и расстрелянных машин на обочине, сотни остаток автомобилей.

"Оккупанты убивали мирных людей даже тогда, когда те пытались просто спастись. Вместе с переселенцами в западные области и в Европу забрали детей, которых просто подбирали у трупов их родителей", – заявил Зеленский.

К слову, оккупанты принудительно вывозят украинцев в Россию под видом псевдоэвакуации. Однако украинский дух – несокрушимый, что показала трогательная история маленькой девочки из Мариуполя. К украинцам, которых вывезли в РФ, пришла местная и стала расспрашивать малышей, как она. Девочка сказала, что она сейчас с мамой побудет здесь, а папа с дедом в Киеве оккупантов поубивают, и они вернутся домой.

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