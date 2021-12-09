Более 100 украинцев почти на сутки застряли в аэропорту Милана: что произошло

Украинские путешественники застряли в аэропорту итальянского Милана. Их авиарейс в Киев отправится на 15 часов позже, чем было запланировано.

Такой неприятный инцидент произошел 8 декабря с пассажирами самолета авиакомпании Wizz Air. Они должны были вылететь из Италии в 21:30 по местному времени.

Ранее Украинские туристы застряли в Турции: что говорят в МИД

Что пассажирам объяснили в аэропорту

Впрочем, отравление рейса внезапно перенесли на 13:00 следующего дня. Шокированные пассажиры поинтересовались, почему изменили дату и время вылета. В аэропорту им объяснили, что это произошло из-за переработки пилотов. Мол, накануне экипаж совершил несколько рейсов с опозданием: на подготовку самолета якобы тратили больше времени, чем было отведено.

Собственно, именно поэтому воздушное судно приземлилось в Милане с отклонением от графика. Вылет в Украину перенесли, это решение обосновали соображениями по безопасности.

Украинские туристы возмущены ситуацией

Туристы из Украины удивлены, что работники аэродрома и авиакомпании не смогли предусмотреть такого развития событий. Они не понимают, почему на рейс в Киев назначили пилотов, которые к тому моменту уже превысили лимит часов. "Речется даже не о погодных условиях. Падает снег, но это условие не ставят как приоритетное", – пожаловалась одна из гражданок.



Пассажирам придется ждать вылета 15 часов / Фото ТСН

Такая непредсказуемая и задержка вылета разрушила планы многим украинцам. Среди пассажиров, например, есть женщина, которая приобрела билеты в Украину, чтобы посетить похороны отца. Когда она узнала, что рейс задерживают почти на сутки, то попросила, чтобы ей разрешили пересесть на другой. Впрочем, в ответ услышала отказ. Теперь женщина не знает, успеет ли проститься с папой.