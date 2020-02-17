Понял, что бандиты: на Донетчине бывший боевик сдался в руки полиции

Бывший пророссийский боевик, житель города Селидово Донецкой области сдался в руки полиции. В ряды оккупантов он вступил в сентябре 2014 года.

Мужчина был сторонником их идей, однако разочаровался в них всего за несколько дней. Он увидел, что боевики являются обычными бандитами: они плохо относились друг к другу, а также – к местным жителям. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

Актуально: Очередные доказательства против агрессора: на Луганщине обнаружили российское вооружение – фото

После того, как ему не выплатили деньги, мужчина сдал оружие и вернулся домой. Во время "службы" экс-боевик дежурил на блокпосте в Ясиноватой. Там он проверял автотранспорт и документы лиц, которые пересекали блокпост.

На протяжении 5 лет бывший наемник вел скрытый образ жизни, пытался избежать наказания. Однако, узнав, что закон дает таким, как он, возможность освободиться от уголовной ответственности, обратился в местное отделение полиции с признанием.

Внимание! Согласно части 6 статьи 260 Уголовного кодекса Украины, государство гарантирует освобождение от ответственности лицу, которое не совершало тяжких преступлений против людей, добровольно покинуло ряды незаконных вооруженных формирований и сообщило об этом правоохранителям.