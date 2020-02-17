Зрозумів, що бандити: на Донеччині колишній бойовик здався в руки поліції

Колишній проросійський бойовик, житель міста Селидового на Донеччині здався в руки поліції. До лав окупантів він вступив у вересні 2014 року.

Чоловік був прихильником їхніх ідей, однак розчарувався у них всього за декілька днів. Він побачив, що бойовики є звичайними бандитами: вони погано ставилися один до одного, а також – до місцевих мешканців. Про це інформує пресслужба Нацполіції у Донецькій області.

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Після того, як йому не виплатили грошей, чоловік здав зброю та повернувся додому. Під час "служби" ексбойовик чергував на блокпості Ясинуватої. Там він перевіряв автотранспорт та документи осіб, що перетинали блокпост.

Упродовж 5 років колишній найманець вів прихований спосіб життя, намагався уникнути покарання. Однак, дізнавшись, що закон дає таким, як він, можливість звільнитися від кримінальної відповідальності, звернувся до місцевого відділення поліції із зізнанням.

Увага! Згідно з частиною 6 статті 260 Кримінального кодексу України, держава гарантує звільнення від відповідальності особі, яка не скоювала тяжких злочинів проти людей, добровільно залишила лави незаконних збройних формувань та повідомила про це правоохоронцям.