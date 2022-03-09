Поняли, что въехали на территорию Украины, когда увидели тела военных, – пленные разведчики

Прошло уже 2 недели с тех пор, как россияне масштабно вторглись на территорию Украины. Пленные российские военнослужащие рассказали, как это произошло.

Брифинг российских военнопленных разведчиков прошел в агентстве "Интерфакс-Украина", передает 24 канал.

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По их словам, военнослужащим до сержантского уровня сообщили лишь об отправке якобі на военные учения.

Когда увидели разгромленный пост и тела военных украинцев, валяющиеся украинские флаги, то поняли, что мы въехали на территорию Украины,

– рассказал пленный Сергей Галкин.

Детали пресс-конференции с пленными

На ней было 10 российских военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен. Каждый из них отметил хорошее обращение и предоставление возможности связаться со своими родственниками.

Часть из выступавших заявили, что категорически не хотят возвращаться в Россию и сейчас опасаются за свои семьи.

Другие тезисы российских пленных

"Воевать в армии не хочет никто. Не было желания ехать даже на учения вдали от цивилизации... Мы испытываем ненависть к руководству, которое нас сюда отправило. Мы понимаем, что нас сюда, как котят, забросили ради выгоды правительства", – сказал пленник.

"Хотелось бы, чтобы все люди Российской Федерации услышали, что здесь в Украине все не так, как рассказывают на российском телевидении. Здесь нет бандеровцев, нет каких-то нацистов. Здесь обычный мирный народ, который сейчас сплотился против одного человека – Путина".

"Наши молодые пацаны здесь остаются из-за того, что наш президент не хочет, чтобы мы донесли до своей страны, что здесь происходит. Тела наших погибших Россия не забирает".

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