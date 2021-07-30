За вами постоянно следят: как понять, что телефон прослушивается

Будьте осторожны, за вами следят. Речь идет, в частности, о приложениях в смартфонах, которым вы собственноручно разрешаете просматривать ваши фото, видео, сообщения и месторасположение. Кроме того, информацию проверяют и правоохранительные органы.

Однако посягнуть на вашу конфиденциальность могут и злоумышленники с помощью шпионских программ. Следят ли за вами, как это выявить и возможно ли предотвратить – читайте в программе.

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За кем преимущественно шпионят

Шпионы охотятся преимущественно на конфиденциальную информацию политиков, влиятельных бизнесменов, журналистов или других лиц, которые могут владеть секретными материалами.

Но на самом деле, данные о ком-либо в руках злоумышленника – это оружие, которое в случае чего применят далеко не на пользу.



Хакеры воруют информацию не только публичных людей / Фото Unsplash.com

Таким образом люди могут ограбить, шантажировать или даже посягнуть на жизнь. Как пояснил эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев, законодательство Украины требует у всех операторов мобильной связи устанавливать специальное оборудование, которое позволяет соответствующим органам и спецслужбам получать доступ к звонкам, СМС и всему остальному.

Есть ли у телефона "уши и глаза"

Есть немало шпионского программного обеспечения, которое позволяет узнать любую информацию о человеке. Нужно только установить программу на гаджет жертвы.

К примеру, не так давно стало известно, что программа Pegasus, разработанная израильской компанией для спецслужб, широко используется для слежения за жителями разных стран.

Согласно подсчетам, по всему миру заражены не менее 50 тысяч устройств.

Как отметил эксперт по кибербезопасности, говорится не только о мобильной связи и СМС, но и мессенджерах и всем, что установлено на телефон. Сигнал может передаваться через интернет-каналы.

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Pegasus очень опасен. Он поражает операционные системы Android и iOS. Позволяет получить полный контроль над смартфоном: тайно читать переписку, прослушивать телефонные разговоры и просматривать фотографии и видео без ведома владельца, а также может отслеживать местонахождение.

Что известно о телефонных шпионах

Установление этого и других подобных "телефонных шпионов" в большинстве случаев происходит без действий владельца телефона. Используя ошибки в операционной системе или приложениях, о которых разработчик еще не знает. Разрешить доступ шпионам ко всей информации можете и вы лично.

Вредоносная ссылка обычно приходит по электронной почте или в текстовых сообщениях. Нажав на нее, владелец впустит шпиона.

обычно приходит по электронной почте или в текстовых сообщениях. Нажав на нее, владелец впустит шпиона. Беспроводная передача – в таком случае шпиону стоит физически приблизиться к вам, чтобы расположить беспроводный передатчик рядом с телефоном.

Ну и конечно, для установления вредоносной программы телефон могут даже похитить, но обязательно вернуть, и уже с неприятным невидимым сюрпризом.

Как понять, что телефон прослушивается

При наличии на устройстве шпионской программы, он будет быстро терять заряд аккумулятора. Телефон включается / выключается или невольно перезагружается – это тоже причина проверить гаджет на наличие опасных программ.

При прослушивании телефона часто наблюдают появление лишних шумов или звуков во время разговоров. А длинные соединения с другим абонентом во время разговора так же как и длинные разъединения после окончания разговора – может быть еще одним признаком прослушивания.

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Также наблюдайте за появлением помех рядом с вашим устройством. Положите телефон рядом с любой аудиосистемой. Если помехи не дают вам покоя, то это будет означать, что телефон без вашего ведома направляет или получает информацию. А кто это делает, стоит задумываться уже вам.

Стоит обратиться к специалистам

На самом деле определить наличие шпионской программы в телефоне очень сложно. Антивирусы обычно бессильны в борьбе со шпионами, а специальные программы отслеживания, далеко не для каждого пользователя.



Чтобы уберечь собственные данные, стоит обратиться к специалистам / Фото Unsplash.com

Поэтому, если вы в своем смартфоне заметили определенные признаки и в то же время уверены, что телефон работает хорошо и помех для связи нет – обратитесь к специалистам чтобы те проверили устройство на наличие стороннего программного обеспечения.