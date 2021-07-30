За вами постоянно следят: как понять, что телефон прослушивается
Источник:"Стоит знать" на 24 канале
Будьте осторожны, за вами следят. Речь идет, в частности, о приложениях в смартфонах, которым вы собственноручно разрешаете просматривать ваши фото, видео, сообщения и месторасположение. Кроме того, информацию проверяют и правоохранительные органы.
Однако посягнуть на вашу конфиденциальность могут и злоумышленники с помощью шпионских программ. Следят ли за вами, как это выявить и возможно ли предотвратить – читайте в программе.
К теме Что нужно знать о финансовой безопасности в интернете: советы эксперта
За кем преимущественно шпионят
Шпионы охотятся преимущественно на конфиденциальную информацию политиков, влиятельных бизнесменов, журналистов или других лиц, которые могут владеть секретными материалами.
Но на самом деле, данные о ком-либо в руках злоумышленника – это оружие, которое в случае чего применят далеко не на пользу.
Хакеры воруют информацию не только публичных людей / Фото Unsplash.com
Таким образом люди могут ограбить, шантажировать или даже посягнуть на жизнь. Как пояснил эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев, законодательство Украины требует у всех операторов мобильной связи устанавливать специальное оборудование, которое позволяет соответствующим органам и спецслужбам получать доступ к звонкам, СМС и всему остальному.
Есть ли у телефона "уши и глаза"
Есть немало шпионского программного обеспечения, которое позволяет узнать любую информацию о человеке. Нужно только установить программу на гаджет жертвы.
К примеру, не так давно стало известно, что программа Pegasus, разработанная израильской компанией для спецслужб, широко используется для слежения за жителями разных стран.
Как отметил эксперт по кибербезопасности, говорится не только о мобильной связи и СМС, но и мессенджерах и всем, что установлено на телефон. Сигнал может передаваться через интернет-каналы.
Читайте также Безопасно ли использовать QR-коды: подводные камни удобной системы
Pegasus очень опасен. Он поражает операционные системы Android и iOS. Позволяет получить полный контроль над смартфоном: тайно читать переписку, прослушивать телефонные разговоры и просматривать фотографии и видео без ведома владельца, а также может отслеживать местонахождение.
Что известно о телефонных шпионах
Установление этого и других подобных "телефонных шпионов" в большинстве случаев происходит без действий владельца телефона. Используя ошибки в операционной системе или приложениях, о которых разработчик еще не знает. Разрешить доступ шпионам ко всей информации можете и вы лично.
- Вредоносная ссылка обычно приходит по электронной почте или в текстовых сообщениях. Нажав на нее, владелец впустит шпиона.
- Беспроводная передача – в таком случае шпиону стоит физически приблизиться к вам, чтобы расположить беспроводный передатчик рядом с телефоном.
Ну и конечно, для установления вредоносной программы телефон могут даже похитить, но обязательно вернуть, и уже с неприятным невидимым сюрпризом.
Как понять, что телефон прослушивается
При наличии на устройстве шпионской программы, он будет быстро терять заряд аккумулятора. Телефон включается / выключается или невольно перезагружается – это тоже причина проверить гаджет на наличие опасных программ.
При прослушивании телефона часто наблюдают появление лишних шумов или звуков во время разговоров. А длинные соединения с другим абонентом во время разговора так же как и длинные разъединения после окончания разговора – может быть еще одним признаком прослушивания.
Актуально Иранские хакеры 18 месяцев выдавали себя за инструктора по аэробике, чтобы распространить вирус
Также наблюдайте за появлением помех рядом с вашим устройством. Положите телефон рядом с любой аудиосистемой. Если помехи не дают вам покоя, то это будет означать, что телефон без вашего ведома направляет или получает информацию. А кто это делает, стоит задумываться уже вам.
Стоит обратиться к специалистам
На самом деле определить наличие шпионской программы в телефоне очень сложно. Антивирусы обычно бессильны в борьбе со шпионами, а специальные программы отслеживания, далеко не для каждого пользователя.
Чтобы уберечь собственные данные, стоит обратиться к специалистам / Фото Unsplash.com
Поэтому, если вы в своем смартфоне заметили определенные признаки и в то же время уверены, что телефон работает хорошо и помех для связи нет – обратитесь к специалистам чтобы те проверили устройство на наличие стороннего программного обеспечения.