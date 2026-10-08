Об этом в эфире 24 Канала говорили с военным экспертом и основателем БО "Реактивная почта" Павлом Нарожным. В частности, в Киеве планируют соорудить насыпные дамбы, с которых транспорт мог бы заезжать на сами понтонные конструкции.

Реально ли установить понтонные переправы в Киеве?

Как подчеркнул Нарожный, эту идею вполне возможно реализовать. Конечно, будут определенные ограничения. Но, по крайней мере, транспорт сможет добираться до другого берега столицы.

Если на мосту разрешенная скорость составляет 50 километров в час, а кто-то едет и быстрее, то мост все равно это выдержит. На понтонной переправе так быстро не поедешь. Вторая проблема – вес автомобиля. Если будет ехать грузовик, то, вероятно, придется перекрывать движение. По мосту, конечно, могут ехать колонны грузовиков,

– сказал Нарожный.

Понтонные переправы в Киеве – насколько это возможно: смотрите видео 24 Канала

К тому же понтонные переправы довольно легко повредить беспилотником. Впрочем, их так же несложно ремонтировать. Вопрос лишь в том, есть ли у Сил обороны такие конструкции, которые можно было бы перекинуть через весь Днепр в Киеве.

В любом случае не стоит забывать о союзниках. Уверен, что у Штатов такие понтонные переправы есть. И в случае необходимости их удастся выкупить или получить бесплатно,

– отметил Нарожный.

Добавим, что министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник уже заявил, что в ближайшее время в Киеве могут начать строить несколько резервных насыпных дамб с понтонными переправами. Эти сооружения смогут компенсировать как минимум половину пропускной способности мостов за сутки.