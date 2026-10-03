Об этом в интервью Суспильному сообщил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник. Соответствующее решение было принято на специальном координационном совещании у президента.

Какие альтернативы мостам?

Министр рассказал, что строительство насыпных дамб с понтонными переправами рассматривается как быстрый вариант соединения левого и правого берегов Киева в случае повреждения мостов.

Подготовительные работы уже начались. По словам Калашника, уже определены места, где начнется строительство. Возведение альтернативных конструкций может занять до трех месяцев, а подобные резервные объекты будут возводиться не только в Киеве, но и в других регионах страны.

Сейчас продолжаются подготовительные работы, и в ближайшее время начнутся строительные. Будет задействована вся инфраструктура для того, чтобы пропускная способность была максимальной. У нас в среднем около 600 тысяч автомобилей пересекают левый и правый берег в течение суток. И задача – сохранить эту пропускную способность,

– сказал чиновник.

В планах – туннель под рекой

Помимо понтонных переправ, в министерстве прорабатывают и другие решения. Среди них – возведение быстровозводимых бетонных конструкций и прокладка подземного туннеля под Днепром в долгосрочной перспективе.

Сейчас мы можем начать поиск инвестиций, доноров, международных партнеров и реализовывать то, что должно обеспечить сообщение между левым и правым берегами. Есть расчеты – это десятки миллиардов гривен, а иногда, когда речь идет об огромных инфраструктурных объектах, – сотни,

– заявил глава Минвосстановления.

В то же время ключевым приоритетом остается сохранение мостов и недопущение их разрушения. Для усиления их безопасности "задействовано максимальное количество техники".

Понятно, что у каждого (моста – ред.) есть запас прочности. И наша первая задача – обеспечить защиту с воздуха, чем мы занимаемся совместно с военными. То есть первая очередь – не допустить поражения. Вторая часть – обеспечить защиту. Третья – быстрое восстановление. И четвертая – принять решение об альтернативных резервных переправах, то есть строительство новых объектов альтернативной мостовой инфраструктуры,

– пояснил Калашник.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы писали о серии ударов российских беспилотников по Южному мосту в Киеве. В результате нескольких попаданий были повреждены опора, отбойники, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метрополитена.

Из-за повреждений в столице временно ограничили движение транспортных средств и по другим мостам, что вызвало большие пробки. В субботу, 3 октября, правила перемещения по мостам во время воздушной тревоги обновили.