Про це в ефірі 24 Каналу говорили з військовим експертом та засновником БО "Реактивна пошта" Павлом Нарожним. Зокрема в Києві планують створити насипні дамби, з яких транспорт зміг би заїжджати на самі понтонні конструкції.

Чи реально встановити понтонні переправи у Києві?

Як наголосив Нарожний, цю ідею цілком можливо реалізувати. Звісно, будуть певні обмеження. Але принаймні транспорт може їхати на інших берег столиці.

Якщо на мосту дозволена швидкість 50 кілометрів за годину, а хтось їде й швидше, то міст все одно це витримає. На понтонній переправі так швидко не поїдеш. Друга проблема – вага автівки. Якщо їхатиме вантажівка, то, ймовірно, доведеться перекривати рух. По мосту, звісно, можуть колони вантажівок їхати,

– сказав Нарожний.

Понтонні переправи у Києві – наскільки це можливо: дивіться відео 24 Каналу

До того ж понтонні переправи досить легко пошкодити безпілотником. Утім, їх так само нескладно ремонтувати. Є лише питання, чи мають Сили оборони такі конструкції, які можна було б перекинути через усе Дніпро у Києві.

В будь-якому разі не варто забувати про союзників. Впевнений, що у Штатів такі понтонні переправи є. І в разі потреби їх вийде викупити чи безкоштовно отримати,

– зауважив Нарожний.

Додамо, міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник вже заявив, що найближчим часом у Києві можуть почати будувати кілька резервних насипних дамб з понтонними переправами. Ці споруди змогли компенсувати принаймні половину від пропускної здатності мостів за добу.