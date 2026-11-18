Северный мост в Киеве, где после российской атаки введены ограничения движения / Фото Getty Images (иллюстративное)
В столице готовят альтернативное сообщение между правым и левым берегами Днепра на случай серьезного повреждения мостов. Работы уже начались, однако завершить их планируют не сразу.
О практической организации понтонов рассказал глава Деснянской районной государственной администрации в Киеве Максим Бахматов в подкасте "ЦЕ БАЗА".
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Когда в Киеве появятся понтонные переправы?
Максим Бахматов заявил, что в Киеве уже начали строительство понтонных переправ через Днепр. Они должны обеспечить минимальное транспортное сообщение между берегами в случае критического повреждения или разрушения мостов.
Единственное, что делается сейчас, – реально строятся переправы. Начали строить переправы. В течение 2 – 3 месяцев их закончат. Есть шанс, что их закончат
По его словам, переправы рассчитаны в первую очередь на проезд специального транспорта и автомобилей, необходимых для обеспечения жизнедеятельности города.
В то же время более масштабных альтернатив, в частности строительства туннелей под Днепром, пока не предусмотрено.
Какова ситуация с мостами Киева после российской атаки?
В ночь на 17 ноября российские войска нанесли ракетные удары по мостам столицы. Из-за повреждений движение по Северному и Южному мостам временно перекрыли.
По состоянию на 18 ноября транспортное сообщение частично восстановлено, однако на отдельных переправах продолжают действовать ограничения.
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Южный мост: разрешено движение автомобилей массой до 10 тонн и общественного транспорта до 18 тонн. Проезд с правого берега на левый остается закрытым.
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Северный мост: движение разрешено только общественному и специальному транспорту по крайней правой полосе в обоих направлениях.
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Мост Патона: действует реверсивное движение в зависимости от времени суток.
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Подольский мостовой переход: после объявления воздушной тревоги возможны временные ограничения.
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Дарницкий мост и мост "Метро": работают без ограничений.
Кроме того, 18 ноября с 13:00 на Северном и Южном мостах временно отключили комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.
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