О практической организации понтонов рассказал глава Деснянской районной государственной администрации в Киеве Максим Бахматов в подкасте "ЦЕ БАЗА".

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Когда в Киеве появятся понтонные переправы?

Максим Бахматов заявил, что в Киеве уже начали строительство понтонных переправ через Днепр. Они должны обеспечить минимальное транспортное сообщение между берегами в случае критического повреждения или разрушения мостов.

Единственное, что делается сейчас, – реально строятся переправы. Начали строить переправы. В течение 2 – 3 месяцев их закончат. Есть шанс, что их закончат– рассказал чиновник.

По его словам, переправы рассчитаны в первую очередь на проезд специального транспорта и автомобилей, необходимых для обеспечения жизнедеятельности города.

В то же время более масштабных альтернатив, в частности строительства туннелей под Днепром, пока не предусмотрено.

Какова ситуация с мостами Киева после российской атаки?

В ночь на 17 ноября российские войска нанесли ракетные удары по мостам столицы. Из-за повреждений движение по Северному и Южному мостам временно перекрыли.

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По состоянию на 18 ноября транспортное сообщение частично восстановлено, однако на отдельных переправах продолжают действовать ограничения.

Южный мост: разрешено движение автомобилей массой до 10 тонн и общественного транспорта до 18 тонн. Проезд с правого берега на левый остается закрытым.

Северный мост: движение разрешено только общественному и специальному транспорту по крайней правой полосе в обоих направлениях.

Мост Патона: действует реверсивное движение в зависимости от времени суток.

Подольский мостовой переход: после объявления воздушной тревоги возможны временные ограничения.

Дарницкий мост и мост "Метро": работают без ограничений.

Кроме того, 18 ноября с 13:00 на Северном и Южном мостах временно отключили комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.