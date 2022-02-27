Украинские военные держат оборону городов, которые подвергаются подлым атакам со стороны оккупантов. Помощниками наших защитников становятся легкие противотанковые оборонительные вооружения.

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NLAW (англ. Next Generation Light Anti-tank Weapon) – шведско-британские переносные противотанковые управляемые ракеты с эффективной дальностью стрельбы до 600 (в новой версии до 800) метров. По данным портала "Милитарный", этот комплекс находится на вооружении около 10-ти стран мира. Украина получила более 1 000 штук таких от Великобритании.

"Гори, Россия", – выкрикивает автор видео после точной работы NLAW по российскому танку.

Видео уничтожения танка оккупантов (18+):

Недавно комплексы NLAW также получила тероборона Киева: теперь у каждого батальона есть свои переносные противотанковые управляемые ракеты малой дальности.

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