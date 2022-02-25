Соответствующее сообщение обнародовали в телеграме Верховной Рады Украины. Это случилось вечером 25 февраля.

Заметьте Российские оккупанты запустили ракеты по Киеву

Батальоны теробороны в Киеве получили NLAW

Батальоны территориальной обороны Киева получили NLAW,

– сообщили Сухопутные войска ВСУ.

Кстати, буквально в 17:22 в Минобороны заявили, что украинские военные держат оборону Киева.

Заместитель министра Анна Маляр заявила, что Киев выстоит перед оккупантом. Сейчас вся власть Украины находится в столице.

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