Денис Малюська заявил, что ключевое в законопроекте – это реестр, "но все фокусируются на другом".

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Малюська о последствиях законопроекта об олигархах

"О том, что такое процедуры compliance в западных компаниях и их последствиях для украинских контрагентов я писать не буду", – написал Денис Малюська.

Он в комментарии журналистам подтвердил, что есть зарубежные риски для тех, кто попадет в реестр. Глава Минюста заверил, что в законопроекте о деолигархизации есть несколько технических ошибок, которые можно исправить до 2 чтения в ВР. И в целом он считает документ качественным и соответствующим цели.

Ключевая история в нем – это реестр, хотя все фокусируются на другом. Были опции радикальнее и интереснее, однако вероятность их успешной реализации около нуля,

– заверил глава Минюста.

Законопроект о статусе олигархов: коротко