Денис Малюська заявил, что ключевое в законопроекте – это реестр, "но все фокусируются на другом".
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Малюська о последствиях законопроекта об олигархах
"О том, что такое процедуры compliance в западных компаниях и их последствиях для украинских контрагентов я писать не буду", – написал Денис Малюська.
Он в комментарии журналистам подтвердил, что есть зарубежные риски для тех, кто попадет в реестр. Глава Минюста заверил, что в законопроекте о деолигархизации есть несколько технических ошибок, которые можно исправить до 2 чтения в ВР. И в целом он считает документ качественным и соответствующим цели.
Ключевая история в нем – это реестр, хотя все фокусируются на другом. Были опции радикальнее и интереснее, однако вероятность их успешной реализации около нуля,
– заверил глава Минюста.
Законопроект о статусе олигархов: коротко
- 3 июня Владимир Зеленский внес как неотложный в Верховную Раду законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным воздействием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".
- В законопроекте говорится о том, что олигархами являются лица, которые отвечают 4 критериям: участвуют в политической жизни, оказывают значительное влияние на СМИ, являются конечным собственниками предприятия с монопольным положением на украинском рынке, являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).
- 4 июня Владимир Зеленский заявил, что хочет вынести на референдум вопрос о статусе олигарха.
- Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что в Раде будет показательное голосование. Ведь по результатам избиратели смогут оценить, кто является представителями народа, а кто принадлежит к отдельным финансово-экономическим группам.