Денис Малюська заявив, що ключове в законопроєкті – це реєстр, "але всі фокусуються на іншому".
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Малюська про наслідки законопроєкту про олігархів
"Про те, що таке процедури compliance у західних компаніях і які їх наслідки для українських контрагентів я писати не буду" – написав Денис Малюська.
Він у коментарі журналістам підтвердив, що є зарубіжні ризики для тих, хто потрапить до реєстру. Очільник Мін'юсту запевнив, що в законопроєкті про деолігархізацію є кілька технічних помилок, які можна виправити до 2 читання у ВР. Та в цілому він вважає документ якісним та таким, що відповідає меті.
Ключова історія в ньому – це реєстр, хоча всі фокусуються на іншому. Були опції радикальніші та цікавіші, проте ймовірність їх успішної реалізації близько нуля,
– запевнив глава Мін'юсту.
Законопроєкт про статус олігархів: коротко
- 3 червня Володимир Зеленський вніс як невідкладний до Верховної Ради законопроєкт №5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значний економічний або політичний вага в суспільному житті (олігархів)".
- У законопроєкті мовиться про те, що олігархами є особи, які відповідають 4 критеріям: беруть участь у політичному житті, мають значний вплив на ЗМІ, є кінцевим власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку, є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).
- 4 червня Володимир Зеленський заявив, що хоче винести на референдум питання статусу олігарха.
- Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що у Раді буде показове голосування. Адже за результатами виборці зможуть оцінити, хто є представниками народу, а хто належить окремих фінансово-економічних груп.