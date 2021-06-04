Денис Малюська заявив, що ключове в законопроєкті – це реєстр, "але всі фокусуються на іншому".

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Малюська про наслідки законопроєкту про олігархів

"Про те, що таке процедури compliance у західних компаніях і які їх наслідки для українських контрагентів я писати не буду" – написав Денис Малюська.

Він у коментарі журналістам підтвердив, що є зарубіжні ризики для тих, хто потрапить до реєстру. Очільник Мін'юсту запевнив, що в законопроєкті про деолігархізацію є кілька технічних помилок, які можна виправити до 2 читання у ВР. Та в цілому він вважає документ якісним та таким, що відповідає меті.

Ключова історія в ньому – це реєстр, хоча всі фокусуються на іншому. Були опції радикальніші та цікавіші, проте ймовірність їх успішної реалізації близько нуля,

– запевнив глава Мін'юсту.

Законопроєкт про статус олігархів: коротко