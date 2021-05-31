По словам Пивоварова, его задержали в международном аэропорту "Пулково", расположенном на расстоянии 15 километров от центра Санкт-Петербурга.
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Летел отдохнуть, прошел таможню, никаких вопросов не было. Самолет уже прошел рулежку, как вдруг "стоп". Подъехали менты и вывели меня. Сейчас я в ФСБ "Пулково",
– заявил Пивоваров.
Оппозиционер впоследствии рассказал, что, как оказалось, он находится в розыске. В то же время причину Пивоварову никто не озвучил.
Вечером 31 мая политик подчеркнул: ему запрещают пользоваться телефоном.
Адвокат Елена Бородина заявила, что у Пивоварова не было никаких запретов на вылет.
Кто такой Андрей Пивоваров
- Андрей Пивоваров – российский оппозиционер и предприниматель.
- В 2017 году поддержал предвыборную кампанию Алексея Навального.
- С 2019 года занимал должность исполнительного директора общественной организации "Открытая Россия".
- В мае 2021 года Пивоваров заявил, что организация самоликвидируется.