За словами Пивоварова, його затримали в міжнародному аеропорту "Пулково", розташованому на відстані 15 кілометрів від центру Санкт-Петербурга.
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Летів відпочити, пройшов митницю, жодних питань не було. Літак уже пройшов руліжку, як раптом "стоп". Під'їхали менти й вивели мене. Зараз я у ФСБ "Пулково",
– заявив Пивоваров.
Опозиціонер згодом розповів, що, як виявилося, він перебуває у розшуку. Водночас причину Пивоварову ніхто не озвучив.
Увечері 31 травня політик наголосив: йому забороняють користуватися телефоном.
Адвокатка Олена Бородіна заявила, що у Пивоварова не було жодних заборон на виліт.
Хто такий Андрій Пивоваров
- Андрій Пивоваров – російський опозиціонер та підприємець.
- У 2017 році підтримав передвиборчу кампанію Олексія Навального.
- З 2019 року обіймав посаду виконавчого директора громадської організації "Відкрита Росія".
- У травні 2021 року Пивоваров заявив, що організація самоліквідовується.