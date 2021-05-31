За словами Пивоварова, його затримали в міжнародному аеропорту "Пулково", розташованому на відстані 15 кілометрів від центру Санкт-Петербурга.

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Летів відпочити, пройшов митницю, жодних питань не було. Літак уже пройшов руліжку, як раптом "стоп". Під'їхали менти й вивели мене. Зараз я у ФСБ "Пулково",

– заявив Пивоваров.

Опозиціонер згодом розповів, що, як виявилося, він перебуває у розшуку. Водночас причину Пивоварову ніхто не озвучив.

Увечері 31 травня політик наголосив: йому забороняють користуватися телефоном.

Адвокатка Олена Бородіна заявила, що у Пивоварова не було жодних заборон на виліт.

Хто такий Андрій Пивоваров