Попасная, Золотое – там враг прорваться не может, – Гайдай об обороне на Луганщине

На второй месяц войны Минобороны России открыто заявляет, что сейчас их приоритетом является полный захват двух восточных областей Украины. Одно из самых ожесточенных и сложных направлений боевых действий – Луганщина.

Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай дал пространное интервью Суспільному. Чиновник, в частности, подробно рассказал об актуальной ситуации в области.

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Актуальная ситуация в Луганской области

По словам Гайдая, Луганская область находится под надежной защитой украинских сил.

Там, где Попасная, Золотое – линия обороны выстроена давно. Второй месяц они (русские – ред. 24 канал) бьют из всего, что есть, но прорваться там не могут,

– подчеркнул глава Луганской военно-гражданской администрации.

Руководитель области отметил, что враг накапливает технику и личный состав, в частности, уже подтянул чеченцев, свежемобилизованных и россиян. "Думаю, несколько дней, пока будут ждать технику и людей, будут "утюжить" все наши города", – добавил Гайдай.

Глава военно-гражданской администрации также подчеркнул, что в области ожидают несколько волн наступления. Первой станут свежемобилизованные, обычные работяги, второй – так называемые "ЛНРовцы" и чеченцы, а уже третьей – россияне.

Интервью Сергея Гайдая Суспільному: смотрите видео

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