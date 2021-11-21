Первым шагом должно стать изучение английского – это поможет трудоустроиться. Об этом в интервью сайту 24 канала рассказал глава Львовского IT Кластера Степан Веселовский.

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Как попасть в IT-индустрию в Украине

Во-первых, не нужно бояться. Я вообще сначала изучал "Международную информацию" и только потом поступил на "Информационные технологии". Понял, что хочу двигаться по направлению технологий. Было нелегко, но я это сделал,

– заявил руководитель сообщества IT-компаний.

В IT безработных нет, заверил глава Львовского IT Кластера / Фото Валентины Полищук, 24 канал

По мнению Веселовского, сейчас у молодежи гораздо больше опыта работы, чем когда впервые трудоустраивался он сам.

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Что следует знать В 2020 году Украина заняла 44 место из 100 возможных в мировом рейтинге владения английским языком. По данным WorldTips, больше всего украинцы заинтересованы в изучении украинского. В то же время именно английский – самый популярный язык для изучения в 98 странах мира.

Когда следует искать работу

Если мы хотим конкурировать со всем миром, то должны начинать работать как можно раньше. Ко мне сейчас приходят трудоустраиваться люди, которым очень часто 20 – 21 год. У них опыта гораздо больше, чем когда я получил первую работу,

– подытожил он.

По словам Веселовского, молодежи следует начинать работать как можно раньше / Фото Валентины Полищук, 24 канал