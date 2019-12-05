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      Пополнение в "слуге народа": ЦИК зарегистрировала нового нардепа

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      Сергей Мандзий стал новым нардепом от "Слуги народа" / khm.depo.ua

      Центральная избирательная комиссия на заседании признала избранным и зарегистрировала народного депутата от "Слуги народа" Сергея Мандзия. Он придет на место Александра Кубракова.

      Верховная Рада еще 3 декабря досрочно прекратила полномочия нардепа Кубракова после его заявления о сложении депутатских полномочий, сообщили в фейсбуке ЦИК.

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      Александр Кубраков теперь возглавляет "Укравтодор".

      Что известно про Сергея Мандзия

      • Родился в 1974 году, проживает в Хмельницком.
      • Директор ООО "Ремстрой".
      • Бывший депутат Хмельницкого городского совета, помощник на общественных началах нардепа из группы "Воля народа" Сергея Лабазюка в Раде 7-го созыва.
      • В 2015 году баллотировался на пост мэра Хмельницкого от "Блока Петра Порошенко "Солидарность".
      • В избирательном списке партии "Слуга народа" имел № 136.

      Ранее ЦИК зарегистрировала нардепом от "Слуги народа" Александра Копыленко, который заменил Анну Коваленко.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Слуга народа Новости политики ЦИК
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