Пополнение в "слуге народа": ЦИК зарегистрировала нового нардепа

Центральная избирательная комиссия на заседании признала избранным и зарегистрировала народного депутата от "Слуги народа" Сергея Мандзия. Он придет на место Александра Кубракова.

Верховная Рада еще 3 декабря досрочно прекратила полномочия нардепа Кубракова после его заявления о сложении депутатских полномочий, сообщили в фейсбуке ЦИК. Читайте также: Рада отложила рассмотрение Избирательного кодекса Александр Кубраков теперь возглавляет "Укравтодор". Что известно про Сергея Мандзия Родился в 1974 году, проживает в Хмельницком.

Директор ООО "Ремстрой".

Бывший депутат Хмельницкого городского совета, помощник на общественных началах нардепа из группы "Воля народа" Сергея Лабазюка в Раде 7-го созыва.

В 2015 году баллотировался на пост мэра Хмельницкого от "Блока Петра Порошенко "Солидарность".

В избирательном списке партии "Слуга народа" имел № 136. Ранее ЦИК зарегистрировала нардепом от "Слуги народа" Александра Копыленко, который заменил Анну Коваленко.