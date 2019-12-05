Пополнение в "слуге народа": ЦИК зарегистрировала нового нардепа
Центральная избирательная комиссия на заседании признала избранным и зарегистрировала народного депутата от "Слуги народа" Сергея Мандзия. Он придет на место Александра Кубракова.
Верховная Рада еще 3 декабря досрочно прекратила полномочия нардепа Кубракова после его заявления о сложении депутатских полномочий, сообщили в фейсбуке ЦИК.
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Александр Кубраков теперь возглавляет "Укравтодор".
Что известно про Сергея Мандзия
- Родился в 1974 году, проживает в Хмельницком.
- Директор ООО "Ремстрой".
- Бывший депутат Хмельницкого городского совета, помощник на общественных началах нардепа из группы "Воля народа" Сергея Лабазюка в Раде 7-го созыва.
- В 2015 году баллотировался на пост мэра Хмельницкого от "Блока Петра Порошенко "Солидарность".
- В избирательном списке партии "Слуга народа" имел № 136.
Ранее ЦИК зарегистрировала нардепом от "Слуги народа" Александра Копыленко, который заменил Анну Коваленко.
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