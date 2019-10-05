В "Слуге народа" пополнение: ЦИК зарегистрировала нового нардепа – кто он

Центральная избирательная комиссия на заседании признала избранным и зарегистрировала народного депутата от "Слуги народа" Александра Копыленко. Он придет вместо Анны Коваленко,

Коваленко назначена заместителем руководителя Офиса Президента еще 4 сентября, об этом сообщает пресс-служба ЦИК. Это интересно: ЦИК возместила парламентским партиям расходы на избирательную кампанию: кто и сколько получил Так, перед тем Верховная Рада постановлением от 10 сентября досрочно прекратила ее полномочия. Кто такой Александр Копыленко? Александр Копыленко. Директор Института законодательства Верховной Рады Украины, заведующий кафедрой теории и истории государства и права университета "КРОК".

Копыленко родился 26 июня 1961 года в Киеве, окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Международное право".

Он – доктор юридических наук, профессор, академик Академии правовых наук Украины и Национальной академии наук Украины, вице-президент Всеукраинской федерации фри-файта.

В 2013-2014 годах был членом ЦИК. С 1998 по 2002 год был советником председателя Верховной Рады. Живет в Киеве, в избирательном списке партии "Слуга народа" имел № 135. Александр Копыленко/ Фото с его фейсбук-страницы