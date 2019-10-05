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      ЦИК возместила парламентским партиям расходы на избирательную кампанию: кто и сколько получил

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      ЦИК возместила парламентским партиям расходы на избирательную кампанию
      ЦИК возместила парламентским партиям расходы на избирательную кампанию / ua.news

      ЦИК возместила политическим партиям, которые преодолели 5% барьер, затраты связанные с финансированием их предвыборной агитации.

      В целом ЦИК возместило за счет средств Государственного бюджета Украины 467 327 638,83 гривен.

      Интересно: Новые члены ЦИК: что о них известно

      Кто и какие выплаты получил из государственного бюджета:

      – Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 87 214 297,80 гривен;

      – "Голос" – 105 669 560,00 гривен;

      – "Европейская Солидарность" – 99 494 126,81 гривен;

      – "Оппозиционная платформа – За жизнь – 60 309 381,40 гривен;

      – "Слуга народа" – 114 640 272,82 гривен.

      Заметим, что согласно закону "О политических партиях в Украине" политсилам возмещаются их затраты на ведение предвыборной агитации. Главным распорядителем этих средств является Центральная избирательная комиссия.

      Почему государство финансирует партии?
      Государственное финансирование партии придумали, чтобы минимизировать олигархический след в политике. Раньше бюджетные деньги распределяли пропорционально количеству голосов, которые набрала партия во время выборов. С каждым поднятием минимальной зарплаты, эта сумма росла. Однако теперь деньги не будут распространять на партии, набравшие менее 5% голосов на выборах.

      Дополнительные 10% получают те политические силы, которые в своем составе провели в парламент более 10% женщин.

      Верховная Рада 2 октября окончательно одобрила законопроект, которым отменил государственное финансирование партий, не прошедших на выборах в парламент, не преодолев порог в 5%. Какие партии потеряли финансирование – по ссылке.

      Кстати: Готова ли новая ЦИК провести выборы на оккупированном Донбассе: ответ Диденко

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины ЦИК Слуга народа Европейская солидарность Оппозиционная платформа – За жизнь Партия Голос ВО Батькивщина Деньги
      Источник: 24 канал
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