ЦИК возместила парламентским партиям расходы на избирательную кампанию: кто и сколько получил

ЦИК возместила политическим партиям, которые преодолели 5% барьер, затраты связанные с финансированием их предвыборной агитации.

В целом ЦИК возместило за счет средств Государственного бюджета Украины 467 327 638,83 гривен.

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Кто и какие выплаты получил из государственного бюджета:

– Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 87 214 297,80 гривен;

– "Голос" – 105 669 560,00 гривен;

– "Европейская Солидарность" – 99 494 126,81 гривен;

– "Оппозиционная платформа – За жизнь – 60 309 381,40 гривен;

– "Слуга народа" – 114 640 272,82 гривен.

Заметим, что согласно закону "О политических партиях в Украине" политсилам возмещаются их затраты на ведение предвыборной агитации. Главным распорядителем этих средств является Центральная избирательная комиссия.

Почему государство финансирует партии?

Государственное финансирование партии придумали, чтобы минимизировать олигархический след в политике. Раньше бюджетные деньги распределяли пропорционально количеству голосов, которые набрала партия во время выборов. С каждым поднятием минимальной зарплаты, эта сумма росла. Однако теперь деньги не будут распространять на партии, набравшие менее 5% голосов на выборах.



Дополнительные 10% получают те политические силы, которые в своем составе провели в парламент более 10% женщин.

Верховная Рада 2 октября окончательно одобрила законопроект, которым отменил государственное финансирование партий, не прошедших на выборах в парламент, не преодолев порог в 5%. Какие партии потеряли финансирование – по ссылке.

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