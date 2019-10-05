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      ЦВК відшкодувала парламентським партіям витрати на виборчу кампанію: хто і скільки отримав

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      ЦВК відшкодувала парламентським партіям витрати на виборчу кампанію
      ЦВК відшкодувала парламентським партіям витрати на виборчу кампанію / ua.news

      ЦВК відшкодувала політичним партіям, які подолали 5% бар'єр, витрати, які пов’язані із фінансуванням їхньої передвиборчої агітації.

      Загалом ЦВК відшкодувала за рахунок коштів Державного бюджету України 467 327 638,83 гривень.

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      Хто та які виплати отримав з державного бюджету:

      – Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 87 214 297,80 гривень;

      – "Голос" – 105 669 560,00 гривень;

      – "Європейська Солідарність" – 99 494 126,81 гривень;

      – "Опозиційна платформа – За життя" – 60 309 381,40 гривень;

      – "Слуга народу" – 114 640 272,82 гривень.

      Зауважимо, що відповідно до закону "Про політичні партії в Україні" політсилам відшкодовуються їх витрати на ведення передвиборної агітації. Головним розпорядником цих коштів є Центральна виборча комісія.

      Чому держава фінансує партії?Державне фінансування партії вигадали, щоб мінімізувати олігархічний слід у політиці. Раніше бюджетні гроші розподіляли пропорційно до кількості голосів, які набрала партія під час виборів. Із кожним підняттям мінімальної зарплати, ця сума зростала. Проте тепер гроші не розподілятимуть на партії, що набрали менше 5% голосів на виборах.

      Додаткові 10% отримують ті політичні сили, які у своєму складі провели до парламенту більше 10% жінок.

      Верховна Рада 2 жовтня остаточно схвалила законопроєкт, яким скасувала державне фінансування партій, що не пройшли на виборах до парламенту, не подолавши поріг у 5%. Які партії втратили фінансування – за посиланням.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Європейська солідарність Опозиційна платформа – За життя Партія Голос Слуга народу ВО Батьківщина Гроші ЦВК Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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