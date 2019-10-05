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      У "Слузі народу" поповнення: ЦВК зареєструвала нового нардепа – хто він

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      ЦВК зареєструвала нового нардепа від" Слуги народу "
      ЦВК зареєструвала нового нардепа від" Слуги народу " / 24 канал

      Центральна виборча комісія на засіданні визнала обраним та зареєструвала народного депутата від "Слуги народу" Олександра Копиленка. Він прийде замість Анни Коваленко.

      Коваленко призначили заступником керівника Офісу Президента ще 4 вересня, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

      Це цікаво: ЦВК відшкодувала парламентським партіям витрати на виборчу кампанію: хто і скільки отримав

      Так, перед тим Верховна Рада постановою від 10 вересня достроково припинила її повноваження.

      Хто такий Олександр Копиленко?

      • Олександр Копиленко. Директор Інституту законодавства Верховної Ради України, завідувач кафедри теорії та історії держави і права університету "КРОК".
      • Копиленко народився 26 червня 1961 року у Києві, закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право".
      • Він – доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України та Національної академії наук України, віцепрезидент Всеукраїнської федерації фрі-файту.
      • У 2013-2014 роках був членом ЦВК. З 1998 до 2002 року був радником голови Верховної Ради. Живе у Києві, у виборчому списку партії "Слуга народу" мав № 135.


      Олександр Копиленко/ Фото з його фейсбук-сторінки 

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу ЦВК
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