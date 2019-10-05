У "Слузі народу" поповнення: ЦВК зареєструвала нового нардепа – хто він

Центральна виборча комісія на засіданні визнала обраним та зареєструвала народного депутата від "Слуги народу" Олександра Копиленка. Він прийде замість Анни Коваленко.

Коваленко призначили заступником керівника Офісу Президента ще 4 вересня, про це повідомляє пресслужба ЦВК. Це цікаво: ЦВК відшкодувала парламентським партіям витрати на виборчу кампанію: хто і скільки отримав Так, перед тим Верховна Рада постановою від 10 вересня достроково припинила її повноваження. Хто такий Олександр Копиленко? Олександр Копиленко. Директор Інституту законодавства Верховної Ради України, завідувач кафедри теорії та історії держави і права університету "КРОК".

Копиленко народився 26 червня 1961 року у Києві, закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право".

Він – доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України та Національної академії наук України, віцепрезидент Всеукраїнської федерації фрі-файту.

У 2013-2014 роках був членом ЦВК. З 1998 до 2002 року був радником голови Верховної Ради. Живе у Києві, у виборчому списку партії "Слуга народу" мав № 135.

Олександр Копиленко/ Фото з його фейсбук-сторінки