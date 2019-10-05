У "Слузі народу" поповнення: ЦВК зареєструвала нового нардепа – хто він
Центральна виборча комісія на засіданні визнала обраним та зареєструвала народного депутата від "Слуги народу" Олександра Копиленка. Він прийде замість Анни Коваленко.
Коваленко призначили заступником керівника Офісу Президента ще 4 вересня, про це повідомляє пресслужба ЦВК.
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Так, перед тим Верховна Рада постановою від 10 вересня достроково припинила її повноваження.
Хто такий Олександр Копиленко?
- Олександр Копиленко. Директор Інституту законодавства Верховної Ради України, завідувач кафедри теорії та історії держави і права університету "КРОК".
- Копиленко народився 26 червня 1961 року у Києві, закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право".
- Він – доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України та Національної академії наук України, віцепрезидент Всеукраїнської федерації фрі-файту.
- У 2013-2014 роках був членом ЦВК. З 1998 до 2002 року був радником голови Верховної Ради. Живе у Києві, у виборчому списку партії "Слуга народу" мав № 135.
Олександр Копиленко/ Фото з його фейсбук-сторінки
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