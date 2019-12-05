Поповнення у "Слузі народу": ЦВК зареєструвала нового нардепа

Центральна виборча комісія на засіданні визнала обраним та зареєструвала народного депутата від "Слуги народу" Сергія Мандзія. Він прийде на місце Олександра Кубракова.

Верховна Рада ще 3 грудня достроково припинила повноваження нардепа Кубракова після його заяви про складення депутатських повноважень, повідомили у фейсбуці ЦВК. Читайте також: Рада відклала розгляд Виборчого кодексу Олександр Кубраков тепер очолює "Укравтодор". Що відомо про Сергія Мандзія Народився у 1974 році, проживає в Хмельницькому.

Директор ТОВ "Рембуд".

Колишній депутат Хмельницької міської ради, помічник на громадських засадах нардепа з групи "Воля народу" Сергія Лабазюка у Раді 7-го скликання.

У 2015 році балотувався на посаду мера Хмельницького від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність".

У виборчому списку партії "Слуга народу" мав № 136. Раніше ЦВК зареєструвала нардепом від "Слуги народу" Олександра Копиленка, який замінив Анну Коваленко.