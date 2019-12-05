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      Поповнення у "Слузі народу": ЦВК зареєструвала нового нардепа

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      Сергій Мандзій став новим нардепом від "Слуги народу" / khm.depo.ua

      Центральна виборча комісія на засіданні визнала обраним та зареєструвала народного депутата від "Слуги народу" Сергія Мандзія. Він прийде на місце Олександра Кубракова.

      Верховна Рада ще 3 грудня достроково припинила повноваження нардепа Кубракова після його заяви про складення депутатських повноважень, повідомили у фейсбуці ЦВК.

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      Олександр Кубраков тепер очолює "Укравтодор".

      Що відомо про Сергія Мандзія

      • Народився у 1974 році, проживає в Хмельницькому.
      • Директор ТОВ "Рембуд".
      • Колишній депутат Хмельницької міської ради, помічник на громадських засадах нардепа з групи "Воля народу" Сергія Лабазюка у Раді 7-го скликання.
      • У 2015 році балотувався на посаду мера Хмельницького від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність".
      • У виборчому списку партії "Слуга народу" мав № 136.

      Раніше ЦВК зареєструвала нардепом від "Слуги народу" Олександра Копиленка, який замінив Анну Коваленко.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Слуга народу ЦВК
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