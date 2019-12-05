Рада відклала розгляд Виборчого кодексу
Верховна рада відклала розгляд Виборчого кодексу з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Останні матеріали щодо кодексу надійшли надто пізно, тому нардепи не були готові голосувати за нього.
Питання розгляду кодексу стояло першим у порядку денному. Але його розгляд переноситься, повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.
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Оскільки матеріали до Виборчого кодексу з пропозиціями Президента України, надійшли запізно, пропонується відкласти розгляд цього питання. Я думаю, що не треба голосувати за зміни порядку денного,
– заявив глава парламенту.
Що відомо про новий Виборчий кодекс
- Законопроєкт ухвалив ще парламент минулого скликання. Він був підписаний Андрієм Парубієм, однак Зеленський його ветував та додав пропозиції змін.
- З Виборчого кодексу повністю вилучили частину, що стосувалась роботи ЦВК та реєстру виборців. Документ знову поділили на блоки, де для кожних виборів: місцевих, до Верховної Ради та президента, діють свої правила. Водночас система залишилась пропорційною з відкритими списками.
- Тепер претендувати на гарантований мандат зможе лише перший номер партійного списку – лідер партії. Якщо раніше гарантоване місце серед тих партій в Раді, хто проходить 5% бар'єр, мали 10 кандидатів, то зараз матиме лише лідер.
- Підкорегували й норму про відшкодування партіям і кандидатам у президенти коштів за витрачання на вибори. Так суму суттєво обмежили. Гроші назад отримуватимуть тільки ті кандидати, які пройшли до Ради або отримали пост.
- У кодекс додали норму про боротьбу з двійниками. Тепер ЦВК зможе вимагати в того, хто називає себе членом партії, але таким не є, підтверджувальні це документи.
- Раніше заступник голови профільного комітету Ради Олександр Качура розповів, що новий Виборчий кодекс із зауваженнями президента Володимира Зеленського буде прийнятий до кінця 2019 року.