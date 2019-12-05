13:07
5 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:25, 4 грудня
      Вєсті.UA
      19:37, 4 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Рада відклала розгляд Виборчого кодексу

      241 Читать новость на русском
      Верховна Рада відтермінувала розгляд Виборчого кодексу / 24tv.ua

      Верховна рада відклала розгляд Виборчого кодексу з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Останні матеріали щодо кодексу надійшли надто пізно, тому нардепи не були готові голосувати за нього.

      Питання розгляду кодексу стояло першим у порядку денному. Але його розгляд переноситься, повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.

      Зверніть увагу: Рада змінила закон про ринок електроенергії та заборонила імпорт російської електрики

      Оскільки матеріали до Виборчого кодексу з пропозиціями Президента України, надійшли запізно, пропонується відкласти розгляд цього питання. Я думаю, що не треба голосувати за зміни порядку денного,
      – заявив глава парламенту.

      Що відомо про новий Виборчий кодекс

      • Законопроєкт ухвалив ще парламент минулого скликання. Він був підписаний Андрієм Парубієм, однак Зеленський його ветував та додав пропозиції змін.
      • З Виборчого кодексу повністю вилучили частину, що стосувалась роботи ЦВК та реєстру виборців. Документ знову поділили на блоки, де для кожних виборів: місцевих, до Верховної Ради та президента, діють свої правила. Водночас система залишилась пропорційною з відкритими списками.
      • Тепер претендувати на гарантований мандат зможе лише перший номер партійного списку – лідер партії. Якщо раніше гарантоване місце серед тих партій в Раді, хто проходить 5% бар'єр, мали 10 кандидатів, то зараз матиме лише лідер.
      • Підкорегували й норму про відшкодування партіям і кандидатам у президенти коштів за витрачання на вибори. Так суму суттєво обмежили. Гроші назад отримуватимуть тільки ті кандидати, які пройшли до Ради або отримали пост.
      • У кодекс додали норму про боротьбу з двійниками. Тепер ЦВК зможе вимагати в того, хто називає себе членом партії, але таким не є, підтверджувальні це документи.
      • Раніше заступник голови профільного комітету Ради Олександр Качура розповів, що новий Виборчий кодекс із зауваженнями президента Володимира Зеленського буде прийнятий до кінця 2019 року.

       

      Пожежа в коледжі Одеси: загинула 17-річна студентка
      сьогодні
      5183
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Законодавство Верховна Рада ЦВК
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Вищий антикорупційний суд: новий еталон справедливості чи каральна машина в руках топ-чиновників
      Ярослав Гришин 117
      сьогодні , 10:30 Нельсон Мандела – шибеник, що сколихнув світ, але так і не став щасливим
      Олесь Друкач 893
      3 грудня , 10:30 Що було першим – коньяк чи бренді? Історія легендарних напоїв
      2415
      сьогодні , 10:19 Пекло Донбасу та енергія Майдану: хто підтримує українське військо
      Євгенія Мазур 481
      сьогодні , 09:30 Як соратник Порошенка став людиною Медведчука
      Дмитро Гнап 1194
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук