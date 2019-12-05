Верховна рада відклала розгляд Виборчого кодексу з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Останні матеріали щодо кодексу надійшли надто пізно, тому нардепи не були готові голосувати за нього.

Питання розгляду кодексу стояло першим у порядку денному. Але його розгляд переноситься, повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков. Зверніть увагу: Рада змінила закон про ринок електроенергії та заборонила імпорт російської електрики Оскільки матеріали до Виборчого кодексу з пропозиціями Президента України, надійшли запізно, пропонується відкласти розгляд цього питання. Я думаю, що не треба голосувати за зміни порядку денного,

– заявив глава парламенту. Що відомо про новий Виборчий кодекс Законопроєкт ухвалив ще парламент минулого скликання. Він був підписаний Андрієм Парубієм, однак Зеленський його ветував та додав пропозиції змін.

однак Зеленський його ветував та додав пропозиції змін. З Виборчого кодексу повністю вилучили частину, що стосувалась роботи ЦВК та реєстру виборців. Документ знову поділили на блоки, де для кожних виборів: місцевих, до Верховної Ради та президента, діють свої правила. Водночас система залишилась пропорційною з відкритими списками.

та реєстру виборців. Документ знову поділили на блоки, де для кожних виборів: місцевих, до Верховної Ради та президента, діють свої правила. Водночас система залишилась пропорційною з відкритими списками. Тепер претендувати на гарантований мандат зможе лише перший номер партійного списку – лідер партії. Якщо раніше гарантоване місце серед тих партій в Раді, хто проходить 5% бар'єр, мали 10 кандидатів, то зараз матиме лише лідер.

партійного списку – лідер партії. Якщо раніше гарантоване місце серед тих партій в Раді, хто проходить 5% бар'єр, мали 10 кандидатів, то зараз матиме лише лідер. Підкорегували й норму про відшкодування партіям і кандидатам у президенти коштів за витрачання на вибори. Так суму суттєво обмежили. Гроші назад отримуватимуть тільки ті кандидати, які пройшли до Р ади або отримали пост.

ади або отримали пост. У кодекс додали норму про боротьбу з двійниками . Тепер ЦВК зможе вимагати в того, хто називає себе членом партії, але таким не є, підтверджувальні це документи.

. Тепер ЦВК зможе вимагати в того, хто називає себе членом партії, але таким не є, підтверджувальні це документи. Раніше заступник голови профільного комітету Ради Олександр Качура розповів, що новий Виборчий кодекс із зауваженнями президента Володимира Зеленського буде прийнятий до кінця 2019 року.