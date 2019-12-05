Верховная рада отложила рассмотрение Избирательного кодекса с предложениями президента Владимира Зеленского. Последние материалы по кодексу поступили слишком поздно, поэтому нардепы не были готовы голосовать за него.

Вопрос рассмотрения кодекса стоял первым в повестке дня. Но его рассмотрение переносится, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков. Обратите внимание: Рада изменила закон о рынке электроэнергии и запретила импорт русского электричества Поскольку материалы в Избирательный кодекс с предложениями Президента Украины, поступили поздно, предлагается отложить рассмотрение этого вопроса. Я думаю, что не надо голосовать за изменение повестки дня,

– заявил глава парламента. Что известно о новом избирательном кодексе Законопроект принял еще парламент прошлого созыва. Он был подписан Андреем Парубием , однако Зеленский его ветировал и добавил предложения изменений.

, однако Зеленский его ветировал и добавил предложения изменений. Из Избирательного кодекса полностью изъяли часть, которая касалась работы ЦИК и реестра избирателей. Документ снова поделили на блоки, где для каждых выборов: местных, в Верховную Раду и президента, действуют свои правила. В то же время система осталась пропорциональной с открытыми списками.

и реестра избирателей. Документ снова поделили на блоки, где для каждых выборов: местных, в Верховную Раду и президента, действуют свои правила. В то же время система осталась пропорциональной с открытыми списками. Теперь претендовать на гарантированный мандат сможет только первый номер партийного списка – лидер партии. Если ранее гарантированное место среди тех партий в Раде, кто проходит 5% барьер, имели 10 кандидатов, то сейчас будет только лидер.

партийного списка – лидер партии. Если ранее гарантированное место среди тех партий в Раде, кто проходит 5% барьер, имели 10 кандидатов, то сейчас будет только лидер. Подкорректировали и норму о возмещении партиям и кандидатам в президенты за расходование средств на выборы. Так сумму существенно ограничили. Деньги будут получать только те кандидаты, которые прошли в Раду или получили пост.

или получили пост. В кодекс добавили норму о борьбе с двойниками. Теперь ЦИК сможет требовать у того, кто называет себя членом партии, но таким не является, подтверждающие это документы.

Теперь ЦИК сможет требовать у того, кто называет себя членом партии, но таким не является, подтверждающие это документы. Ранее замглавы профильного комитета Рады Александр Качура рассказал, что новый Избирательный кодекс с замечаниями президента Владимира Зеленского будет принят до конца 2019 года.