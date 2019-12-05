Рада отложила рассмотрение Избирательного кодекса
Верховная рада отложила рассмотрение Избирательного кодекса с предложениями президента Владимира Зеленского. Последние материалы по кодексу поступили слишком поздно, поэтому нардепы не были готовы голосовать за него.
Вопрос рассмотрения кодекса стоял первым в повестке дня. Но его рассмотрение переносится, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.
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Поскольку материалы в Избирательный кодекс с предложениями Президента Украины, поступили поздно, предлагается отложить рассмотрение этого вопроса. Я думаю, что не надо голосовать за изменение повестки дня,
– заявил глава парламента.
Что известно о новом избирательном кодексе
- Законопроект принял еще парламент прошлого созыва. Он был подписан Андреем Парубием, однако Зеленский его ветировал и добавил предложения изменений.
- Из Избирательного кодекса полностью изъяли часть, которая касалась работы ЦИК и реестра избирателей. Документ снова поделили на блоки, где для каждых выборов: местных, в Верховную Раду и президента, действуют свои правила. В то же время система осталась пропорциональной с открытыми списками.
- Теперь претендовать на гарантированный мандат сможет только первый номер партийного списка – лидер партии. Если ранее гарантированное место среди тех партий в Раде, кто проходит 5% барьер, имели 10 кандидатов, то сейчас будет только лидер.
- Подкорректировали и норму о возмещении партиям и кандидатам в президенты за расходование средств на выборы. Так сумму существенно ограничили. Деньги будут получать только те кандидаты, которые прошли в Раду или получили пост.
- В кодекс добавили норму о борьбе с двойниками. Теперь ЦИК сможет требовать у того, кто называет себя членом партии, но таким не является, подтверждающие это документы.
- Ранее замглавы профильного комитета Рады Александр Качура рассказал, что новый Избирательный кодекс с замечаниями президента Владимира Зеленского будет принят до конца 2019 года.