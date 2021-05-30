Пополнили запасы: оккупированный Симферополь залило водой

Временно оккупированный Россией Симферополь накрыли мощные дожди. В результате сильных осадков некоторые районы города буквально утонули в воде.

Отмечается, что за прошедшие сутки, 29 мая, в оккупированном Симферополе выпало больше месячной нормы дождя.

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Следовательно, это привело к затоплению торгового центра города, территории возле железнодорожного вокзала и нескольких других районов.

В то же время салоны легковых автомобилей, автобусов и троллейбусов залило водой – транспорт на улицах буквально тонул.

Синоптики предупреждают о возможном ухудшении погодных условий 30 мая. Стоит ожидать сильные ливни, град и порывистый ветер. Похожей ситуация будет также и в последний день месяца.