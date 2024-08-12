Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что начальника генштаба Валерия Герасимова отстранили от управления в Курской области.

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Почему сняли Герасимова

Как отметил Попович, очевидно, что Герасимов совершил ошибку, когда ввел в заблуждение Путина относительно ситуации в Курской области. Он докладывал, что продвижение в этом регионе остановились.

Герасимов доложил обстановку, которая не соответствовала действительности. Ему дали немного времени. Дали где-то сутки. После этого назначили "контртеррористическую операцию". Такими операциями занимаются спецслужбы, а не минобороны,

– сказал Попович.

При этом понятно, что никакого терроризма там нет. Это чисто армейская операция. И как глава спецслужб консолидирует силы, чтобы организовать армейскую операцию – это большой вопрос.

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