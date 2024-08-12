Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що начальника генштабу Валєрія Гєрасімова усунули від управління у Курській області.

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Чому зняли Гєрасімова

Як наголосив Попович, очевидно, що Гєрасімов зробив помилку, коли ввів в оману Путіна щодо ситуації в Курській області. Він доповідав, що просування в цьому регіоні зупинилися.

Гєрасімов доповів обстановку, яка не відповідала дійсності. Йому дали трохи часу. Дали десь добу. Після цього призначили "контртерористичну операцію". Такими операціями займаються спецслужби, а не міноборони,

– сказав Попович.

При цьому зрозуміло, що жодного тероризму там немає. Це суто армійська операція. І як голова спецслужб консолідує сили, щоб організувати армійську операцію – це велике питання.

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