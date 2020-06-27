В России с 25 июня началось голосование по поправкам в конституцию, которые позволят Владимиру Путину быть президентом до 2036 года. В Кремле пригласили на голосование жителей оккупированных территорий Украины.

Жителям Севастополя поступают СМС-сообщения с призывом сказать "да" на голосовании за поправки в конституцию России, сообщает "Крым.Реалии".

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О чем говорится в СМС

Сообщения приходят с севастопольского фиксированного телефонного номера +78692417100. Известно, что это номер городской государственной организации "МФЦ Мои Документы Севастополь".

В СМС написано:

Примите участие в голосовании по поправкам к Конституции. Скажите "ДА" единству и процветанию России! Участковые комиссии работают до 1 июля с 08:00 до 20:00. На выходе с участка не забудьте поставить "Народную оценку власти" и принять участие в викторине "Патриотическая столица". Выиграйте автомобиль, смартфон или другие ценные призы!".



Так выглядит сообщение

Заметим, что пока нет реакции соответствующих ведомств аннексированного Севастополя.

Ранее жителям оккупированного Донбасса, которые получили от России незаконные паспорта, позволили голосовать за поправки в конституцию России. Правда, им придется для этого ехать в Ростовскую область за свой счет.