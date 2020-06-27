У Росії з 25 червня розпочалося голосування щодо поправок до конституції, які дозволять Володимиру Путіну бути президентом до 2036 року. У Кремлі запросили до голосування жителів окупованих територій України.

Жителям Севастополя на надходять СМС-повідомлення із закликом сказати "так" на голосуванні за поправки до конституції Росії, повідомляє "Крим.Реалії".

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Про що мовиться у СМС

Повідомлення приходять із севастопольського фіксованого телефонного номера +78692417100. Відомо, що це номер міської державної організації "МФЦ Мої Документи Севастополь".

У СМС написано:

Візьміть участь у голосуванні за поправки в Конституції. Скажіть "ТАК" єдності та процвітанню Росії! Дільничні комісії працюють до 1 липня з 08:00 до 20:00. На виході з дільниці не забудьте поставити "Народну оцінку влади" і взяти участь у вікторині "Патріотична столиця". Виграйте автомобіль, смартфон або інші цінні призи!".



Так виглядає повідомлення

Зауважимо, що наразі немає реакції відповідних відомств анексованого Севастополя.

Раніше мешканцям окупованого Донбасу, які отримали від Росії незаконні паспорти, дозволили голосувати за поправки до Конституції Росії. Щоправда їм доведеться для цього їхати в Ростовську область за свій рахунок.