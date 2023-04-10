Впрочем, в нынешних обстоятельствах такой сценарий маловероятен, ведь даже России сложно будет объяснить необходимость подобного "перемирия". Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Олег Жданов.

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Россиянам не нужно "пасхальное перемирие"

Собеседник отметил, что у россиян нет ничего святого. Это еще раз доказывают ракетные обстрелы во время Вербного воскресенья.

Если брать религиозный срез общества, то доля христиан там самая маленькая. Там множество религий, и для них Пасха – это не праздник. Поэтому они будут продолжать боевые действия, в этот день – так же,

– убежден Олег Жданов.

Россияне обстреляли Харьковщину в Вербное воскресенье: смотрите видео

Россияне уже говорят о "перемирии"

Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков недавно уже высказался по поводу "перемирия" в войне против Украины. Он пожаловался, что Украина не хочет о нем договариваться.

Он рассказал, что на эту тему "не было никаких инициатив". При этом Песков напомнил, что Москва раньше выдвигала схожие идеи и якобы придерживалась их.

Теперь Россия сталкивалась с нежеланием Украины соблюдать такой режим,

– пожаловался прихвостень Путина.

"Перемирие" в российско-украинской войне