Втім, у нинішніх обставинах такий сценарій малоймовірний, адже навіть Росії складно буде пояснити необхідність схожого "перемир'я". Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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Росіянам не потрібне "великоднє перемир'я"

Співрозмовник відзначив, що в росіян немає нічого святого. Це вкотре доводять ракетні обстріли під час Вербної неділі.

Якщо брати релігійний зріз суспільства, то доля християн там найменша. Там безліч релігій, і для них Великдень – це не свято. Тому вони будуть продовжувати бойові дії, у цей день – так само,

– переконаний Олег Жданов.

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Росіяни вже говорять про "перемир'я"

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков нещодавно вже висловився щодо "перемир'я" у війні проти Укрраїни. Він поскаржився, буцімто Україна не хоче про нього домовлятися.

Він розповів, що наразі на цю тему "не було жодних ініціатив". При цьому Пєсков нагадав, що Москва раніше висувала схожі ідеї та нібито дотримувалася їх.

Тепер Росія зіштовхувалася з небажанням України дотримуватися такого режиму,

– поскаржився прихвостень Путіна.

"Перемир'я" в російсько-українській війні