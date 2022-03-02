Популярность запросов в угле об эмиграции из России возросла почти в 5 раз

Россияне готовятся к жизни в изоляции от всего мира. Но не все согласны с таким. Правда, выйти на улицы с протестом против войны они не готовы. Так что планируют побег из страны.

После того как Россия 24 февраля вторглась на территорию Украины, на страну посыпались санкции. В первую очередь – чтобы добить экономику оккупантов. Следовательно, рубль резко обесценился, что на себе почувствовали и простые россияне.

Важно В России могут ввести военное положение

После этого российский рынок начали покидать мировые компании. Теперь россияне не могут заказать что-нибудь от Nike или технику Apple, или даже рассчитаться в Apple Pay. Их самолеты не пускают в себя европейские страны, а банки – под санкциями. Поэтому они не могут ничего оплатить за границей.

Но вместо того, чтобы выйти на протесты против действий своей власти, развязавшей войну, из-за чего и были наложены санкции, россияне готовятся к бегству. Сейчас в гугле среди россиян популярна запись именно "эмиграция". Известность этого слова возросла в пять раз.

Правда, куда именно планируют эмигрировать россияне – трудно сказать, учитывая, что самолеты не летают, а союзники Украины налагают все новые санкции на Россию.

Также в России значительно выросли запросы на слова "погибшие", "потери" и "раненые". Российская пропаганда не может больше убеждать даже своих граждан в том, что "потерь нет", когда первые погибшие российские оккупанты отправились домой как "груз 200".

По состоянию на утро 2 марта украинские военные снизили 5840 российских оккупантов. При этом эта цифра еще уточняется, ведь сложно дать точные данные из-за военных действий.

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