09:04
27 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шальная императрица Поклонская. "Могучая" армия РФ
      Вєсті Кремля
      21:34, 26 декабря
      Вести.UA: Политика Зеленского. "Подарок" под елку от России
      Вєсті.UA
      19:23, 26 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Популярные звезды чувственно поздравили защитников Украины с новогодними праздниками

      46 Читати новину українською
      Популярные личности щемяще поздравили защитников Украины: щемящее видео
      Популярные личности щемяще поздравили защитников Украины: щемящее видео / Соцсети

      В сети появилось видео с поздравлениями от известных украинских личностей в сторону воинов, защищающих от агрессора Украину на Донбассе и вблизи российско-украинской границы.

      Соответствующий ролик опубликовали на Youtube-канале SJ Film Creations.

      Читайте также: "Очень хочу помочь выиграть войну": бабушка пожертвовала 10 тысяч долларов для украинской армии

      Так на кадрах можно услышать поздравления с Новым годом и Рождеством от вокальной формации "Пиккардийская Терция", певиц Марии Собко, Оксаны Мухи и Марины Тимофийчук, певца и композитора Павла Табакова.

      Кроме того, слова поздравлений и благодарности выразили телеведущая и журналист Яна Чайковская, а также режиссер Сергей Якименко и кинорежиссер Любомир Левицкий.

      Слава Богу, что мы снова дождались новогодних и рождественских праздников – периода, когда мы можем объединиться с нашими семьями за праздничным столом. Но, к сожалению, не все имеют возможность увидеть свою семью. Говорю именно о ребятах, которые стоят на защите нашего государства, о смелых украинских воинах... Ребята, я – действительно горд жить в одно время с вами. Я, как режиссер, создаю истории на 1,5-2 часа, а вы создаете истории на всю жизнь. С наступающими праздниками вас,
      – отметил, в свою очередь, Любомир Левицкий.

      Как звезды поздравляли защитников Украины с новогодними и рождественскими праздниками: смотрите видео

      К слову, накануне 24 канал сообщал, что на Луганщине во время выполнения боевой задачи, к сожалению, погиб 28-летний военный Евгений Тоненьков (позывной "Сталкер"). Боец был родом из Мариуполя, но проживал в Николаевском районе Львовской области.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Новогодние праздники Новости культуры Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сумні думки: чи приречений наш мозок на розпач та морок?
      сегодня , 08:40 Сумні думки: чи приречений наш мозок на розпач та морок?
      Борис Немировський 156
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
      26 декабря , 21:01 Лучшие гаджеты 2018 года – рейтинг Техно 24
      231
      Какой украинский фильм 2018 года вы считаете лучшим? Опрос
      26 декабря , 21:00 Какой украинский фильм 2018 года вы считаете лучшим? Опрос
      188
      Санкции России против Украины: почему Кремль расширил список и какие будут последствия
      26 декабря , 20:00 Санкции России против Украины: почему Кремль расширил список и какие будут последствия
      Світлана Попова 720
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук