Популярные звезды чувственно поздравили защитников Украины с новогодними праздниками

В сети появилось видео с поздравлениями от известных украинских личностей в сторону воинов, защищающих от агрессора Украину на Донбассе и вблизи российско-украинской границы.

Соответствующий ролик опубликовали на Youtube-канале SJ Film Creations.

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Так на кадрах можно услышать поздравления с Новым годом и Рождеством от вокальной формации "Пиккардийская Терция", певиц Марии Собко, Оксаны Мухи и Марины Тимофийчук, певца и композитора Павла Табакова.

Кроме того, слова поздравлений и благодарности выразили телеведущая и журналист Яна Чайковская, а также режиссер Сергей Якименко и кинорежиссер Любомир Левицкий.

Слава Богу, что мы снова дождались новогодних и рождественских праздников – периода, когда мы можем объединиться с нашими семьями за праздничным столом. Но, к сожалению, не все имеют возможность увидеть свою семью. Говорю именно о ребятах, которые стоят на защите нашего государства, о смелых украинских воинах... Ребята, я – действительно горд жить в одно время с вами. Я, как режиссер, создаю истории на 1,5-2 часа, а вы создаете истории на всю жизнь. С наступающими праздниками вас,

– отметил, в свою очередь, Любомир Левицкий.

Как звезды поздравляли защитников Украины с новогодними и рождественскими праздниками: смотрите видео

К слову, накануне 24 канал сообщал, что на Луганщине во время выполнения боевой задачи, к сожалению, погиб 28-летний военный Евгений Тоненьков (позывной "Сталкер"). Боец был родом из Мариуполя, но проживал в Николаевском районе Львовской области.