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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Популярні зірки чуттєво привітали захисників України з новорічними святами

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      Популярні особи щемливо привітали захисників України: щемливе відео
      Популярні особи щемливо привітали захисників України: щемливе відео / Соцмережі

      У мережі з’явилося відео з привітаннями відомих українських особистостей у бік воїнів, що захищають від агресора Україну на Донбасі та поблизу українсько-російського кордону.

      Відповідний ролик опублікували на Youtube-каналі SJ Film Creations.

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      Так на кадрах можна почути привітання з Новим роком і Різдвом від вокальної формації "Піккардійська Терція", співачок Марії Собко, Оксани Мухи та Марини Тимофійчук, співака та композитора Павла Табакова.

      Крім того, слова вітань і подяки висловили телеведуча та журналіст Яна Чайковська, а також режисер Сергій Якименко та кінорежисер Любомир Левицький.

      Слава Богу, що ми знову дочекалися новорічних і різдвяних свят – періоду, коли ми можемо об’єднатися з нашими родинами за святковим столом. Але, на жаль, не всі мають можливість побачити свою родину. Говорю саме про хлопців, які стоять на обороні нашої держави, про сміливих українських воїнів… Хлопці, я – справді гордий жити в один час з вами. Я, як режисер, створюю історії на 1,5-2 години, а ви створюєте історії на все життя. З прийдешніми святами вас,
      – зауважив, зі свого боку, Любомир Левицький.

      Як зірки вітали захисників України з новорічними та різдвяними святами: дивіться відео 

      До слова, напередодні 24 канал повідомляв, що на Луганщині під час виконання бойового завдання, на жаль, загинув 28-річний військовий Євген Тоненьков (позивний "Сталкер"). Боєць був родом із Маріуполя, але проживав у Миколаївському районі на Львівщині.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини культури Новорічні свята
      Джерело: 24 канал
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