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      Популярный бренд Zara отказался обслуживать клиентов на украинском: предлагают русский

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      Компания Zara официально отказалась обслуживать украинцев на украинском языке / Фото из открытых источников

      Сайт компании Zara не дает возможности делать покупки с территории Украины на украинском языке. Зато в компании предлагают воспользоваться русской или английской версией ресурса.

      Как сообщает "Главком", покупатель из Киева поинтересовался, почему так происходит. В Zarа подтвердили, что украинский язык на их сайте zarahome.com недоступен. Также в отделе обслуживания клиентов сообщили, что "для Вашей страны предусмотрен только русский и английский языки".

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      Zara, українська, російська, мовне питання
      Скриншот с сайта компании Zara

      Кроме того, на запрос, направленный в компанию из Украины, ответ отправили на русском языке по электронной почте [email protected] Это, вероятно, свидетельствует, что украинскими клиентами компания занимается с регионального офиса в Москве.

      Zara, українська, російська, мовне питання
      Ответ Zara относительно украинского языка на их сайте

      Что известно о Zara?Это флагманский бренд группы компаний Inditex Group. Последняя принадлежит испанскому магнату Амансио Ортега, который является одним из самых богатых людей в мире. К Inditex Group также входят бренды Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius и Bershka. В Украине она представлена ​​одноименной торговой сетью. В магазинах Zara можно приобрести одежду, домашний текстиль, парфюмерию и предметы для дома.

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      Заметим, что с 16 июля в Украине, за исключением отдельных его положений, вступил в силу закон о языке. Согласно ему, в частности, те, кто работает в Украине в сфере услуг, должны со своими клиентами общаться исключительно на украинском.

      Україна, мовне питання, закон про мову, Росія, Радбез ООН
      Что предусматривает языковой закон / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Мода языковый вопрос
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