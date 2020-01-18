Популярний бренд Zara відмовився обслуговувати клієнтів українською: пропонують російську

Сайт компанії Zara не дає можливості робити покупки з території Україні українською мовою. Натомість у компанії пропонують скористатися російською або англійською версію ресурсу.

Як повідомляє "Главком", покупець із Києва поцікавився, чому так відбувається. У Zarа підтвердили, що українська мова на їхньому сайті zarahome.com є недоступною. Також у відділі обслуговування клієнтів повідомили, що "для Вашої країни є передбаченими лише російська та англійська мови".

Радимо ознайомитися! Історія успіху Zara: як заманює покупців один з найвідоміших брендів світу



Скріншот з сайту компанії Zara

Крім того, на запит, спрямований у компанію з України, відповідь відправили російською мовою з електронної пошти [email protected] Це, імовірно, свідчить, що українськими клієнтами компанія опікується з регіонального офісу у Москві.



Відповідь Zara щодо української мови на їхньому сайті

Що відомо про Zara? Це флагманський бренд групи компаній Inditex Group. Остання належить іспанському магнату Амансіо Ортега, який є одним із найбагатших людей у світі. До Inditex Group також входять бренди Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius та Bershka. В Україні вона є представлено однойменною торговою мережею. У магазинах Zara можна придбати одяг, домашній текстиль, парфумерію та предмети для дому.

До теми! Видавництво "Наш формат" не співпрацюватиме з магазинами, що продають їхні книги російською

Зауважимо, що з 16 липня в Україні, за винятком окремих його положень, набув чинності закон про мову. Відповідно до нього, зокрема, ті, хто працює в Україні у сфері послуг, мають зі своїми клієнтами спілкуватися виключно українською.



Що передбачає мовний закон / Інфографіка 24 каналу