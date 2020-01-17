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      Видавництво "Наш формат" не співпрацюватиме з магазинами, що продають їхні книги російською

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      Видавництво "Наш формат" наголошує на важливості української книги в умовах російської агресії / censor.net.ua

      "Наш формат" повідомив, що з 16 січня більше не співпрацюватиме з інтернет-магазинами, які продають у російському перекладі ті ж книги, які видавництво видало українською. Мовляв, це питання є дуже принциповим в умовах російської агресії проти України.

      Ситуація з загрозою українській книжці російськомовними виданнями загострюється, тому ми зайняли категоричну позицію у цьому питанні, наголошує видавництво "Наш формат" у своєму фейсбуці.

      До слова: У Росії переживають, що в Україні не залишиться російськомовних дітей

      У час, коли Російська Федерація веде війну проти нашої країни, таке рішення є стратегічно необхідним для розвитку України,
      – запевнили у видавництві.

      Перед цим за три тижні видавництво звернулося до інтернет-магазинів, які є його партнерами, з проханням прибрати російськомовні книжки, переклади яких воно зробило українською.

      У четвер, 16 січня, "Наш формат" повідомив усім магазинам, які не відгукнулися на прохання, про те, щоб вони прибрали книги видавництва зі свого продажу – щонайменше, до зміни позиції магазинів.

      Ще з одним інтернет-магазином досі тривають переговори.

      Що відомо про видавництво "Наш формат"?"Наш формат" – українське видавництво, яке спеціалізується на нехудожній літературі. Зокрема, воно видає український переклад світових бестселерів про бізнес, саморозвиток, економіку, психологію, а також біографії та мемуари.

      Серед найпопулярніших перекладів "Нашого формату" є "Чому нації занепадають" Аджмоґлу та Робінсона, "Стартап за 100 доларів" Гільбо, а також "Моє життя та робота" Форда.

      У МВФ вкотре нагадали Україні, що для отримання нового кредиту треба виконати "певні умови"
      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Українська мова Новини політики Україна – Росія Література Книги мовне питання
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