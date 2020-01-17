У Росії переживають, що в Україні не залишиться російськомовних дітей

У МЗС Російської Федерації уже вкотре заявляють про "подвійну дискримінацію" російської мови в Україні. Цього разу справа стосувалася вже дітей.

Російське МЗС опублікувало відповідь на запитання ЗМІ щодо "обмеження мовних, освітніх прав і свобод" в Україні.

До речі: З 16 січня уся реклама має бути виконана українською мовою

Російські дипломати вважають, що Україна порушує всі права людини в мовній, освітній та релігійній сферах.

У країні, яка декларує своєю метою вступ до Євросоюзу, звучать заклики очистити Україну від російськомовних дітей,

– дослівний текст у посланні звучить саме так.

Дипломати також наголосили, що російська мова в Україні нібито зазнає "подвійної дискримінації" – щодо української мови і мов країн ЄС. Окрім того, російські політики припустили, що в Україні "скоро почнуть штрафувати за використання російської мови".

Треба знати: "Дискримінує" російськомовних: хто хоче скасувати закон про мову

Що насправді передбачає закон про мову?Закон про функціонування української мови як державної навесні 2019 року схвалила Верховна Рада 8-го скликання. Згодом документ підписав п’ятий президент Петро Порошенко.



Згідно з законом, державною українською мовою повинні користуватися у кабінетах чиновників (держслужба), у сфері послуг, освіти і ЗМІ. Зауважимо, що в побуті можна спілкуватися будь-якою мовою. А за порушення закону не каратимуть найближчі 3 роки, адже в цей час діятиме перехідний період.



Вимоги закону про державну українську мову / Інфографіка 24 каналу