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      В России переживают, что в Украине не останется русскоязычных детей

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      Россия волнуется за русскоязычных детей Украины / radiosvoboda.org

      В МИД Российской Федерации уже в который раз заявляют о "двойной дискриминации" русского языка в Украине. На этот раз дело касается детей.

      Российский МИД опубликовал ответ на вопросы СМИ насчет "ограничения языковых, образовательных прав и свобод" в Украине.

      Кстати: С 16 января вся реклама должна быть на украинском языке

      Российские дипломаты считают, что Украина нарушает все права человека в языковой, образовательной и религиозной сферах.

      В стране, которая декларирует своей целью вступление в Евросоюз, звучат призывы очистить Украину от русскоязычных детей,
      – дословный текст в послании звучит именно так.

      Дипломаты также отметили, что русский язык в Украине якобы подвергается "двойной дискриминации" – по отношению к украинскому языку и языков стран ЕС. Кроме того, российские политики предположили, что в Украине "скоро начнут штрафовать за использование русского языка".

      Надо знать: "Дискриминирует" русскоязычных: кто хочет отменить закон о языке

      Что предусматривает закон о языке?Закон о функционировании украинского языка как государственного весной 2019 года одобрила Верховная Рада 8-го созыва. Впоследствии документ подписал пятый президент Петр Порошенко.

      Согласно закону, государственным украинским языком должны пользоваться в кабинетах чиновников (госслужба), в сфере услуг, образования и СМИ. Заметим, что в быту можно общаться на любом языке. А за нарушение закона наказывать не будут ближайшие 3 года, ведь в это время будет действовать переходный период.

      закон про державну мову закон про українську мову вимоги що передбачає закон тпро мову
      Требования закона О государственном украинском языке / инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Законодательство Евросоюз Украина – Россия Украинский язык Курьезные новости
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