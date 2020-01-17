В России переживают, что в Украине не останется русскоязычных детей

В МИД Российской Федерации уже в который раз заявляют о "двойной дискриминации" русского языка в Украине. На этот раз дело касается детей.

Российский МИД опубликовал ответ на вопросы СМИ насчет "ограничения языковых, образовательных прав и свобод" в Украине.

Кстати: С 16 января вся реклама должна быть на украинском языке

Российские дипломаты считают, что Украина нарушает все права человека в языковой, образовательной и религиозной сферах.

В стране, которая декларирует своей целью вступление в Евросоюз, звучат призывы очистить Украину от русскоязычных детей,

– дословный текст в послании звучит именно так.

Дипломаты также отметили, что русский язык в Украине якобы подвергается "двойной дискриминации" – по отношению к украинскому языку и языков стран ЕС. Кроме того, российские политики предположили, что в Украине "скоро начнут штрафовать за использование русского языка".

Надо знать: "Дискриминирует" русскоязычных: кто хочет отменить закон о языке

Что предусматривает закон о языке?Закон о функционировании украинского языка как государственного весной 2019 года одобрила Верховная Рада 8-го созыва. Впоследствии документ подписал пятый президент Петр Порошенко.



Согласно закону, государственным украинским языком должны пользоваться в кабинетах чиновников (госслужба), в сфере услуг, образования и СМИ. Заметим, что в быту можно общаться на любом языке. А за нарушение закона наказывать не будут ближайшие 3 года, ведь в это время будет действовать переходный период.



Требования закона О государственном украинском языке / инфографика 24 канала