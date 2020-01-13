С 16 января вся реклама должна быть выполнена на украинском языке: решение Нацсовета

С 16 января 2020 года в Украине вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке.

Решение вступит в силу согласно статье 32 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятого 25 апреля 2019 года. Об этом сообщает сайт Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

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Кто может размещать рекламу на иностранном языке?

телерадиоорганизации зарубежного вещания,

телерадиоорганизации, которые вещают на одном или нескольких официальных языках Европейского Союза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках ЕС,

допускается размещение рекламы на одном из официальных языков ЕС в печатных СМИ, которые издаются на этом языке.

В Нацсовете напомнили, что за нарушение закона грозит штраф от 3400 до 5100 гривен, или предупреждение, если нарушение совершено впервые.

Что предусматривает закон о языке?

Закон о функционировании украинского языка как государственного весной 2019 года одобрила Верховная Рада 8-го созыва. Впоследствии документ подписал пятый президент Петр Порошенко. Согласно закону, государственным украинским языком должны пользоваться в кабинетах чиновников (госслужба), в сфере услуг, образования и СМИ. Заметим, что в быту можно общаться на любом языке. А за нарушение закона не будут наказывать в ближайшие 3 года, так как в это время будет действовать переходный период.



Требования закона О государственном украинском языке / инфографика 24 канала