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      З 16 січня уся реклама має бути виконана українською мовою: рішення Нацради

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      Реклама в Україні буде виконана українською / biz.ligazakon.net

      З 16 січня 2020 року в Україні уся реклама на телебаченні, радіо, а також у друкованих виданнях має бути виконана лише українською мовою.

      Рішення набуде чинності відповідно до статті 32 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", ухваленого 25 квітня 2019 року. Про це повідомляє сайт Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

      До теми: Спотворення мови: омбудсменка пояснила, кого каратимуть за суржик і нецензурщину

      Хто може розміщувати рекламу іноземною мовою?

      • телерадіоорганізації закордонного мовлення,
      • телерадіоорганізації, що ведуть мовлення однією або кількома офіційними мовами Європейського Союзу, поряд із державною мовою можуть розміщувати рекламу офіційними мовами ЄС,
      • допускається розміщення реклами однією з офіційних мов ЄС у друкованих ЗМІ, які видаються цією мовою.

      У Нацраді нагадали, що за порушення закону загрожує штраф від 3400 до 5100 гривень, або попередження, якщо порушення вчинене вперше.

      Що передбачає закон про мову?

      Закон про функціонування української мови як державної навесні 2019 року схвалила Верховна Рада 8-го скликання. Згодом документ підписав п’ятий президент Петро Порошенко. Згідно з законом, державною українською мовою повинні користуватися у кабінетах чиновників (держслужба), у сфері послуг, освіти і ЗМІ. Зауважимо, що в побуті можна спілкуватися будь-якою мовою. А за порушення закону не каратимуть найближчі 3 роки, адже в цей час діятиме перехідний період.


      Вимоги закону про державну українську мову / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Українська мова Реклама ЗМІ Медіа
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