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Популярный туроператор объявил о существенных изменениях для туристов

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С ряда аэропортов отменят рейсы
С ряда аэропортов отменят рейсы / 24 канал

Туристический оператор "JoinUp!" заявил об изменениях города вылета в Турцию для более тысячи украинцев. Это произойдет из-за сокращения полетной программы.

На новости в Twitter акцентировал начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Василий Кирилич.

В "JoinUp!" объяснили, что приняли решение о сокращении полетной программы в ответ на частые задержки и переносы чартерных рейсов компании.

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Туроператор отметил, что с 11 июля постепенно сократят прямые перелеты в Турцию из Киева, Винницы, Ровно, Кривого Рога, Херсона, Одессы и Харькова.

В общем же с 11 по 26 июля полетная программа в Турцию сократится на 13 рейсов в неделю.

Туристы, которые вылетали из Киева, вылетят на курорты другими рейсами туроператора, в те же даты из того же города. Туристам из Харькова и Одессы предложат ближайшие доступные рейсы в этих городах или рейсы из других городов, 
– добавили в компании.

Полетную программу "JoinUp!" прекратят из региональных аэропортов Виннице, Ровно, Кривого Рога и Херсона. Изменения коснутся 1010 туристов.

Туристам компания предложит вылет в ближайшее к ним рейсом из другого города или 100% возврат средств.

Напомним, 11 июля с турецкой Анталии не могли вылететь 543 украинские туристы. Все – из-за недоразумения между туроператором и авиаперевозчиком. Туристов обслуживал туроператор "JoinUp!", которого украинские отдыхающие и обвиняют в задержке рейсов.

Теги: Новости Украины авиация Украинские туристы застряли за рубежом МИД Украины Путешествия
Источник: 24 Канал
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