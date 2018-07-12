Популярний туроператор оголосив про суттєві зміни для туристів

Туристичний оператор "JoinUp!" заявив про зміни міста вильоту до Туреччини для понад тисячі українців. Це відбудеться через скорочення політної програми.

На новині у Twitter закцентував начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ Василь Кирилич.

У "JoinUp!" пояснили, що ухвалили рішення про скорочення політної програми у відповідь на часті затримки та переноси чартерних рейсів компанії.

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Туроператор зазначив, що з 11 липня поступово скоротять прямі перельоти до Туреччини з Києва, Вінниці, Рівного, Кривого Рогу, Херсону, Одеси та Харкова.

Загалом ж з 11 по 26 липня політна програма до Туреччини скоротиться на 13 рейсів на тиждень.

Туристи, які вилітали з Києва, вилетять на курорти іншими рейсами туроператора, в ті ж дати з того ж міста. Туристам з Харкова і Одеси запропонують найближчі доступні рейси в цих містах або рейси з інших міст,

– додали у компанії.

Політну програму "JoinUp!" припинять з регіональних аеропортів Вінниці, Рівного, Кривого Рогу та Херсона. Зміни стосуватимуться 1010 туристів.

Туристам компанія запропонує виліт найближчим до них рейсом з іншого міста або 100% повернення коштів.

Нагадаємо, 11 липня з турецької Анталії не могли вилетіти 543 українські туристи. Все – через непорозуміння між туроператором та авіаперевізником. Туристів обслуговував туроператор "JoinUp!", якого українські відпочивальники й звинувачують у затримці рейсів.