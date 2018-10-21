Популярный украинский блоггер применил силу к девушке: громкий скандал на Прикарпатье

В сети опубликовали резонансное видео, как человек, похожий на популярного в Западной Украине блогера Игоря Пустовита, применяет силу к девушке-официантке: хватает ее за волосы и толкает.

Соответствующий ролик опубликовало сообщество "Наше Прикарпатья".

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Как отмечается в заметке, инцидент произошел два месяца назад в самом центре Ивано-Франковска.

"Мы привыкли наблюдать за жизнью блоггеров через видео- и фотообъективы. Но есть вещи, которые даже они предпочитают скрыть от камер. Однако не в этом случае. В главной роли – Игорь Пустовит, известный инстаблогер, инстаотец и ютубер, которого мы привыкли видеть в соцсетях в образе любящего мужа и отца двоих детей. За свое отвратительное поведение он до сих пор не ответил", – акцентируют авторы сообщения.

На кадрах, в частности, видно, как молодой человек толкает девушку, берет силой ее за волосы, а также хватает за шею и не дает ей убежать. Заметим, что на него даже не действуют уговоры другой официантки.

В комментариях к громкому видео пользователи заметили, что между блогером и девушкой существует давний конфликт – якобы та (по некоторым данным, 18-летняя Юлия Стасюк, что также является блогером) оскорбляла Пустовита и его семью.

Правда, большинство все же придерживается мнения, что настоящие мужчины так не поступают.