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      Популярный украинский блоггер применил силу к девушке: громкий скандал на Прикарпатье

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      Популярный блогер Игорь Пустовит напал на девушку: резонансное видео
      Популярный блогер Игорь Пустовит напал на девушку: резонансное видео / Соцсети

      В сети опубликовали резонансное видео, как человек, похожий на популярного в Западной Украине блогера Игоря Пустовита, применяет силу к девушке-официантке: хватает ее за волосы и толкает.

      Соответствующий ролик опубликовало сообщество "Наше Прикарпатья".

      Читайте также: Блогер Пустовит свирепо набросился на девушку в центре Франковска: объяснение героя инцидента

      Как отмечается в заметке, инцидент произошел два месяца назад в самом центре Ивано-Франковска.

      "Мы привыкли наблюдать за жизнью блоггеров через видео- и фотообъективы. Но есть вещи, которые даже они предпочитают скрыть от камер. Однако не в этом случае. В главной роли – Игорь Пустовит, известный инстаблогер, инстаотец и ютубер, которого мы привыкли видеть в соцсетях в образе любящего мужа и отца двоих детей. За свое отвратительное поведение он до сих пор не ответил", – акцентируют авторы сообщения.

      На кадрах, в частности, видно, как молодой человек толкает девушку, берет силой ее за волосы, а также хватает за шею и не дает ей убежать. Заметим, что на него даже не действуют уговоры другой официантки.

      В комментариях к громкому видео пользователи заметили, что между блогером и девушкой существует давний конфликт – якобы та (по некоторым данным, 18-летняя Юлия Стасюк, что также является блогером) оскорбляла Пустовита и его семью.

      Пустовіт, сканадл, Івано-Франківськ, побиття, дівчина, мережа , блогер

      Пустовіт, сканадл, Івано-Франківськ, побиття, дівчина, мережа , блогер

      Пустовіт, сканадл, Івано-Франківськ, побиття, дівчина, мережа , блогер

      Правда, большинство все же придерживается мнения, что настоящие мужчины так не поступают.

      Пустовіт, сканадл, Івано-Франківськ, побиття, дівчина, мережа , блогер

      Пустовіт, сканадл, Івано-Франківськ, побиття, дівчина, мережа , блогер

      Пустовіт, сканадл, Івано-Франківськ, побиття, дівчина, мережа , блогер

      Теги: Новости Украины Скандал Новости Ивано-Франковска Сеть
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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