Блогер свирепо набросился на девушку в центре Франковска: объяснение героя инцидента

Ивано-Франковский блогер Игорь Пустовит отреагировал на громкий ролик, в котором он толкает и хватает за волосы девушку-официантку. По его словам, эта история тянется уже давно и она же спровоцировала его на такие действия: другого выхода не было.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

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В частности, он подтвердил, что инцидент произошел более чем два месяца назад и девушку зову Юлия Стасюк.

Когда-то она была фанаткой моей жены и нашей семьи, оставляла много приятных комментариев в Instagram, а также начала вести группу в ВК (тогда еще работающем на территории Украины), где переводила все сообщения жены на русский язык, аргументируя это желанием, чтобы наша аудитория расширялась. Когда жена объяснила ей, что мы благодарны, но нам это не нужно, Юлия моментально перешла в "лагерь" обиженных, которых на интернет-просторах их называют хейтерами,

– отметил Пустовит.

По его словам, сразу после этого на своей странице в Instagram начала снимать различные пародии на его семью "с обычными кривляниями и, как она сама их называла, подколками", которые со временем становились еще более жестокими и в итоге девушка начала высмеивать их годовалого сына с использованием нецензурной лексики.

"И Юля таки своего добилась, я обратил на это внимание и решил, прежде всего, пообщаться с ее родителями. К сожалению, папы я не смог найти, мне объяснили, что он – за рубежом, но удалось связаться с ее мамой, которая тогда работала в медакадемии. Правда, этот разговор тоже не сложился, потому что она, как только увидела нас в дверях, сразу вызвала охрану. Охранник вывел нас из кабинета, даже не спросив причину нашего визита", – убеждает блогер.

Как отметил он, впоследствии выяснилось, что мать Юлии также участвует в этом буллинге: регулярно появляется в прямых трансляциях с дочерью, вспоминает их фамилии с негативным подтекстом. Также мужчина рассказал, что его жена учится в том же заведении, где работает эта женщина.

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Следовательно, наш вариант был написать заявление ректору с просьбой посодействовать нашему общению и решить эту ситуацию, а также написать заявление в полицию по травле и преследованию нас и нашего сына со стороны взрослой мамы и ее дочери. И я же написал это заявление. Но эта ситуация притихла, поскольку ректор ответил, что ничего сделать не может, а ответа от полиции на мое заявление я до сих пор не получил, зато мы нашли довольно действенный способ борьбы с буллингом от этой семейки, а именно – обычные жалобы на все Instagram-публикации, касающиеся образ нашей семьи и конкретно присутствия нашего ребенка в них. И это работало: Instagram начал удалять такие сообщения, но Юля нашла выход, создав Telegram-канал, на который возможности повлиять было значительно меньше,

– говорит Пустовит.

Также он добавляет, что канал назывался "блогЕры" и насчитывал около тысячи фолловеров, но после событий, показанных в резонансном видео, таинственным образом исчез.

"И как действовать в такой ситуации. Вы четко понимаете, что писать очередное заявление нет никакого смысла. Вы четко понимаете, что ни отец, ни мама на нее влияния не имеют, и вообще по этой ситуации иметь не хотят. Вы также понимаете, что Вам ежедневно сбрасывают скрины, где какая-нибудь девушка, с соседней улицы, фактически ваша соседка, регулярно пишет нецензурные сообщения, вплетая туда вашего ребенка и, в то время, вашу беременную жену. Как действовать? Да никак, я терпел это больше года, я пытался урегулировать это и простым общением, и через институты, и через полицию, но не помогало ничего. Она показательно, с ехидной улыбкой, несколько раз проходила мимо жены, а затем в телеграмме появлялся новое и еще новое сообщение, в характерной ей манере, с матами и оскорблениями", – констатирует мужчина.

Как продолжает он, ему удалось узнать, что она устроилась работать официанткой в ​​одном из кафе Франковска.

Терпение лопнуло, когда она сначала написала очередное сообщение-предположение о нетрадиционной ориентации моего двухлетнего сына, а через некоторое время еще запостила фото беременной жены с подписью "она умирает!!!" В тот день (два месяца назад) я пришел в то заведение, Юля была на работе. Увидев меня, пыталась спрятаться на кухне, но не успела. Я дважды дернул ее за волосы и дважды подчеркнул, что я больше этого терпеть не буду и что ей следует удалить ту группу и прекратить буллинг моей семьи. Юля делала вид, что ей страшно, хотя через полчаса после инцидента уже смеялась в сториз и демонстрировала, как растет статистика просмотров ее страницы, после того, как она об этом рассказала своей аудитории. Со мной сразу же связалась полиция, вызвала в участок, так как Юля в тот же день написала на меня заявление. Я объяснил следователю свой поступок, также предоставил ему больше 30-ти распечатанных страниц всех сообщений Юли, объяснил свое поведение, рассказал, что это продолжается уже не первый год и терпеть оскорбления меня и жены я еще мог, но когда дело дошло до моего ребенка, то я, на эмоциях, не нашел другого выхода. Со мной была проведена воспитательная беседа и предоставлены предупреждения, чтобы подобного больше не было. Я конечно же согласился,

– сообщил Пустовит.

Кроме того, блогер отметил, что понимает неправильность своих действий, но одновременно хочет, чтобы поняли и его.

"Со мной связывался двоюродный брат Юли, у нас была встреча, где мы все проговорили, где я все ему объяснил. Он пообещал поспособствовать тому, чтобы упоминаний и образ ребенка со стороны его сестры больше не было, так как сам имеет ребенка и, по его словам, он тоже подобного бы не стерпел. Я также извинился перед ним за досадный, но вынужденный инцидент и думал, что ситуация себя исчерпала, но оказалось иначе. А на запросы, что это "не мужской" поступок могу только сказать, что такой вариант, в этой ситуации, является беспроигрышным: мужики не пишут заявления в полицию .. мужики не дергают а волосы девушек .. мужики также и не будут терпеть маты в сторону своего ребенка и жены. На запросы, что благодаря нашим соцсетям мы являемся публичными и нам нужно это терпеть, скажу нет, не нужно, кто это придумал?.. Мыслей однозначно будет много, но после боя кулаками не машут. Урок из ситуации я для себя вынес. Надеюсь, что Юля тоже получила достаточно пиара. Все разговоры были проведены еще два месяца назад. Точка", – подытожил блогер.

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Кроме того, он обнародовал скриншоты с Telegram-канала, в которых девушка оскорбляет его семью.



Пример сообщения Юлии Стасюк о семье Игоря Пустовит​а

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что в сети появилось резонансное видео, на котором популярный в Западной Украине блогер Игорь Пустовит применяет силу к девушке-официантке: хватает ее за волосы и толкает.